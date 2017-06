iPhone und iPad entfernen Tintenflecken

Dass es für iPhone und iPad nahezu unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, ist bekannt. Schon längst ersetzten die mobilen Geräte von Apple die separate Digitalkamera oder ein Navigationssystem im Auto, um nur zwei Beispiele zu nennen. Weniger bekannt ist, dass sich iPhone und iPad auch als perfekte Berater mit Haushaltstipps präsentieren. Eine kleine App für 1,09 Euro macht es möglich.

Ich betrachte mich als einigermaßen patent, wenn es um den Haushalt geht. Kleidung, die ich in die Waschmaschine stecke, kommt in derselben Farbe und Größe aus dem Waschgang und auch mit dem Bügeleisen kann ich umgehen. Wenn es brenzlig wird, bin ich aber aufgeschmissen.



Dann hilft nur ein Anruf zuhause. Hier bekomme ich dann Tipps und Tricks, die teilweise noch auf meine Großmutter zurückgehen. Kürzlich beispielsweise, als ich es geschafft habe, mein neues Hemd mit einem Tintenfleck aus dem Füller zu verzieren. Dass ich den mit Milch einreiben muss, um ihn dann mit lauwarmer Seifenlauge auszuwaschen, war mir bisher nicht bekannt. Noch besser ist, dass ich für den Tipp nicht einmal zuhause anrufen musste. Nach dem Motto „Es gibt für alles eine App“, habe ich mit im App Store von Apple den Ratgeber „Aus Omas Trickkiste“ heruntergeladen. Der bietet für 1,09 Euro über 2.500 Tricks und Kniffe für den Haushalt an.



Übersichtlich sortiert sind die in Kategorien, wie „Haushalt“, „Küche“, „Gesundheit“ & Co. Und für den Fall, dass Sie handwerkliche Tipps bevorzugen, empfehle ich Ihnen die App „Aus Opas Trickkiste“, die es ebenfalls für 1,09 Euro im App Store gibt.