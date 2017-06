Lassen Sie sich mit dieser versteckten Einstellung Texte einfach von Ihrem iPad vorlesen

Antwort: Apple hat für das iPad eine Vorlesefunktion vorgesehen. Die ist aber nach der Einrichtung Ihres iPad nicht vor eingestellt und nur sehr versteckt in den Einstellungen zu fi nden. Um Ihr iPad entsprechend einzurichten, gehen Sie wie folgt vor: Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm Ihres iPad auf "Einstellungen". Entscheiden Sie sich auf der linken Seite des Bildschirms per Fingertipp für den Eintrag "Allgemein" (1). Tippen Sie auf der rechten Bildschirmseite auf "Bedienungshilfen". Wählen Sie, ebenfalls auf der rechten Seite des Bildschirms, per Fingertipp den Eintrag "Sprachausgabe". Stellen Sie den Schieberegler hinter "Auswahl sprechen" (2) auf "Ein". Ihr iPad kann zusätzlich die Textstelle auf dem Bildschirm markieren, die gerade vorgelesen wird. Tippen Sie dazu auf "Inhalt hervorheben" (3). Stellen Sie den Schieberegler hinter "Inhalt hervorheben" auf "Ein". Tippen Sie dann auf "Wörter, Sätze" oder "Wörter und Sätze", um die entsprechenden Inhalte beim Vorlesen mit einer farbigen Markierung im Text hervorzuheben. Anschließend tippen Sie oben auf "Sprachausgabe". Mein Experten-Tipp: Sie können sogar die Geschwindigkeit festlegen, mit der Ihr iPad einen Text vorliest. Nutzen Sie dazu den Schieberegler mit der Bezeichnung "Sprechtempo" (4). Stellen Sie den Schieberegler per Fingerwisch nach links in Richtung Schildkröten-Symbol, wird die Vorlesegeschwindigkeit reduziert. Schieben Sie den Regler in Richtung des Hasen-Symbols auf der rechten Seite, liest Ihr iPad Texte schneller vor. Praktisch ist, dass Ihr iPad bei jedem Verstellen des Reglers einen Beispieltext vorliest. Sie müssen also nicht erst zu einer App wechseln, um das Ergebnis Ihrer Einstellung zu überprüfen. So liest Ihr iPad Ihnen jeden beliebigen Text direkt aus einer App heraus vor Anhand einer E-Mail möchte ich Ihnen die Vorlesefunktion vorführen. In der Praxis funktioniert die Vorgehensweise aber auch mit jeder anderen App, in der Sie einen Text markieren können (z.B. auf einer Internetseite). Öffnen Sie die Standard-App "Mail". Tippen Sie eine E-Mail an, deren Textinhalt Sie sich von Ihrem iPad vorlesen lassen wollen. Setzen Sie Ihren Finger etwa zwei Sekunden lang in den Text der E-Mail. Es scheint eine blaue Markierung mit Ziehpunkten am Anfang und Ende. Mein Tipp: Vergrößern Sie die Darstellung des Textes, indem Sie zwei Finger auf den Bildschirm legen und diese dann spreizen. Ziehen Sie die Ziehpunkte danach zum Beginn bzw. Ende des Textes, den Ihr iPad vorlesen soll. Auf dem Bildschirm erscheint ein Aufklappmenü. Wählen Sie hier per Fingertipp den Eintrag "Sprechen" aus. Um die Sprachausgabe zu unterbrechen, tippen Sie im Aufklappmenü einfach auf "Pause". Beenden Sie den Vorlesemodus, indem Sie auf den Home-Knopf unterhalb (iPad hochkant gehalten) des Bildschirms drücken.