Tablets - Welches Gerät ist für wen am besten geeignet? Hier unser Ratgeber!

Tablets sind in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Gadget im Alltag und im Berufsleben geworden - so ist es nicht verwunderlich, dass die Auswahl der Geräte auf dem Markt inzwischen riesig ist. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Man kann ein Tablet überall hin mitnehmen, sie weisen ein geringes Gewicht auf und sind natürlich auch flexibel nutzbar.

Es ist nicht mehr notwendig, einen ganzen Laptop mitzunehmen, wenn man unterwegs im Netz surfen will, denn Tablets lassen sich überall verwenden - ganz egal, ob im Flugzeug, im Zug oder auch auf dem heimischen Sofa. Zudem kann man mit dem kleinen Multitalent nicht nur im Internet surfen, sondern auch Musik hören, Filme ansehen, Games spielen oder auch Mails verfassen. Dazu kommt: Ein leistungsstarkes Tablet nimmt es inzwischen im Hinblick auf den Akku längst mit Notebooks auf und verbraucht oft nur einen Bruchteil an Strom verglichen zum Laptop.

Dennoch stellt sich hier für viele Menschen die Frage: Wie findet man das richtige Tablet, das auch den eigenen Ansprüchen genügt? Ein Vergleich bei Verivox beantwortet dies schnell.

Verschiedene Tablet-Systeme im Überblick: So finden Sie das richtige Tablet für sich



Wer auf der Suche nach einem geeigneten Tablet für sich ist, sollte zunächst überlegen, wofür er das Gerät nutzen möchte. Klar ist: Jemand, der vor allem Filme und Musik damit abspielen möchte, braucht ein anderes Tablet als jemand, der es nur zum Surfen im Internet nutzen möchte. So ist es beispielsweise bei einem Modell, auf dem man hohe Datenmengen sichern möchte, von Vorteil, wenn ein Tablet in diesem Fall über einen hohen Speicher verfügt.



Sehr beliebt ist beispielsweise das klassische iPad von Apple mit dem Betriebssystem iOS. Ein großer Vorteil: Dieses System nutzt den Platz besonders sinnvoll aus und bietet ein großes Angebot an verschiedenen Medien. Die Bedienung per Touchscreen ist zwar bei allen Tablets Standard, dennoch überzeugt Apple stets mit einer hohen Bedienfreundlichkeit.

Dem gegenüber stehen Tablets mit dem Betriebssystem Android, die ebenfalls sehr populär sind. Sie lassen sich hervorragend auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers anpassen und eignen sich sowohl für Nutzer, die nur im Netz surfen möchten als auch für professionelle Anwender, die ihr Tablet im täglichen Berufsleben brauchen.



Für den beruflichen Anwender ist es grundsätzlich zu empfehlen, sich für ein Tablet zu entscheiden, das sich durch eine Tablet-Tastatur ergänzen lässt. So kann man unterwegs auf Geschäftsreisen vollständig auf einen Laptop verzichten und muss lediglich die Tastatur anschließen, um bequem Mails oder Dokumente verfassen zu können. Auch gibt es natürlich weiteres Zubehör für Tablets, wie zum Beispiel Drucker, Bluetooth-Mäuse oder auch Scanner - all das kann wichtig für einen selbst sein, wenn man das Produkt professionell nutzen möchte.



Ein Vergleich verschiedener Tablets auf Verivox lohnt sich immer



Um leichter eine Entscheidung treffen zu können, sollte man sich keinesfalls für ein beliebiges Tablet entscheiden, sondern sich Zeit nehmen, um das Angebot auf dem Markt genau zu untersuchen. Das funktioniert online besonders einfach:



Hier auf Verivox haben Sie die Möglichkeit, die neuesten Tablet-Modelle auf dem Markt miteinander zu vergleichen: Entdecken Sie verschiedenste Geräte von unterschiedlichen Herstellern und vergleichen Sie in wenigen Minuten die Leistung, Akkulaufzeit oder auch die Speicherkapazität der einzelnen Geräte miteinander. Das alles ist völlig kostenfrei und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.