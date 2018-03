Elegante Bildbearbeitung

Mit PhotoDemon können Sie Bilder umfangreich bearbeiten. Das Programm bietet jede Menge Filter, Ebenen und sogar Makros unter einer eleganten Oberfläche.

Windows / Deutsch / Open Source. Über 100 Werkzeuge für die Bildbearbeitung haben die Entwickler in PhotoDemon eingebaut. Das Programm braucht nicht installiert zu werden. Sie laden es herunter, packen die Zip-Datei aus und starten die Programmdatei per Doppelklick. Sie können das Programm also auch von einem USB-Stick aus starten.



PhotoDemon stellt sich automatisch auf Deutsch ein. Das Programm bietet Ebenen, mehrere Auswahlwerkzeuge, Pinsel, Zeichenstift und Farbfüllungen. Vieles erinnert an Gimp, nur dass die Oberfläche von PhotoDemon weitaus angenehmer ist. Werkzeugeinstellungen werden unten angezeigt, Farbauswahl und Ebenen rechts. Der Funktionsumfang ist jedoch geringer als bei Gimp, so fehlt zum Beispiel der Schlagschatten-Filter, beim Skalieren kann das Seitenverhältnis nicht fixiert werden.



Andererseits bietet PhotoDemon viele wirklich pfiffige Funktionen. So kann das Programm Bilder stapelweise verarbeiten. In vielen Dialogen wird ein Würfel angezeigt, mit dem Sie zufällige Einstellungen erzeugen können. Sie können mehrere Bearbeitungsschritte zu einem Makro zusammenfassen. Dazu klicken Sie auf "Tools / Makro aufnehmen / Aufnahme starten". Danach bearbeiten Sie Ihr Bild wie gewünscht und klicken dann im gleichen Menü auf "Aufnahme stoppen". Die Bearbeitungsschritte werden dann in einer Datei gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.



Besonders praktisch sind die Makros zusammen mit der Stapelverarbeitung von PhotoDemon: Wenn Sie mehrere Bilder in gleicher Weise bearbeiten möchten, dann zeichnen Sie die Bearbeitung einmal auf. Anschließend wenden Sie sie in der Stapelverarbeitung auf alle weiteren Bilder an. Sie finden diese Funktion unter "Datei / Batch-Operationen".



