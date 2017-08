Elegante Diashow für Windows

Picture Show besticht vor allem durch seine schöne Oberfläche. Das Programm zeigt Bilder als Diashow an.

Windows / Deutsch / Open Source. Es gibt zwar eine Menge Programme für Diashows, aber keins ist so schön wie Picture Show. Das Programm ist schlicht und elegant. Sie laden einen Bilderordner mit der Taste O oder der mittleren Maustaste. Wenn Sie im Öffnen-Dialog auf "Drag&Drop" klicken, können Sie auch eine Auswahl von mehreren Bildern mit der Maus in der Programm ziehen.



Zunächst zeigt das Programm nur das erste Bild des Ordners oder der Auswahl an. Damit eine Diashow läuft, drücken Sie die Leertaste. Achten Sie darauf, wie das Bild unscharf verschwimmt, während im Vordergrund das Bedienelement für den Timer erscheint. Sie können die Zeit bis zum Bildwechsel per Tastatur eingeben oder per mit dem Mausrad ändern. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Diashow zu starten.



Während die Show läuft, können Sie mit der linken Maustaste oder dem Linkspfeil auf der Tastatur zum vorigen Bild springen, mit der rechten Maustaste oder dem Rechtspfeil zum nächsten. Mit dem Mausrad oder der Taste J springen Sie zu einem beliebigen Bild. Diese Funktion finde ich besonders gelungen, denn hier erscheint eine Miniatur des gewünschten Bildes, das Sie dann mit Enter aufrufen können.



Den Panorama-Modus rufen Sie mit der Taste P auf. Das Programm schwenkt dann in Panoramen hin und her. Leider funktioniert das nicht bei senkrechten Panoramen, und es geht für meinen Geschmack auch zu schnell.



Mit der Taste F schalten Sie Picture Show in den Vollbildmodus und mit I blenden Sie Bildinformationen ein oder aus. Die Esc-Taste schließlich beendet das Programm.



