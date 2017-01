Erstellen Sie kreative Collagen

Fotowall ist eine einfache Software, mit der Sie aus mehreren Bildern, Effekten und Schriftzügen im Handumdrehen eine schöne Collage erzeugen.

Windows / Deutsch / Open Source. Mit Fotowall setzen Sie Collagen schnell und einfach zusammen. Sie können das Programm direkt starten, es braucht nicht installiert zu werden. Mit einem Klick auf das Bildsymbol öffnen Sie einen Dateidialog, in dem Sie ein oder mehrere Bilder auswählen können.



Die Bilder werden direkt in Ihre Collage eingefügt. Werkzeuge zum Bearbeiten finden Sie direkt am Bild. Oben und rechts können Sie jeweils ein Spiegel-Symbol anklicken, mit dem Sie das Bild horizontal oder vertikal spiegeln. An den Ecken finden Sie Anfasser, mit denen Sie das Bild vergrößern, verkleinern und drehen können.



Unten rechts in der Ecke jedes Bildes finden sich gleich drei Werkzeuge: Mit dem X löschen Sie das Bild aus Ihrer Collage. Mit dem Symbol daneben können Sie die räumliche Perspektive des Bildes ändern. Probieren Sie es aus, indem Sie es mit der Maus herumschieben. Und hinter dem Schraubenschlüssel verbergen sich weitere Werkzeuge.



So können Sie Bilder mit Rahmen versehen. Eine Handvoll Rahmen sind vorgegeben, weitere können Sie selbst im SVG-Format definieren. Außerdem können Sie Bilder mit verschiedenen Farbeffekten versehen und durchsichtig machen.



Sie können Bilder mit einem schwarzen oder weißen Schatten versehen und in zwei Stufen weichzeichnen. Texte ordnen Sie in Textrahmen an. Eine Besonderheit sind die Wortwolken: Mit diesem Symbol öffnen Sie eine Textdatei. Das Programm zählt dann, welche Wörter am häufigsten vorkommen und stellt diese in entsprechend unterschiedlichen Größen grafisch angeordnet dar.



