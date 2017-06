Fotos professionell optimieren

LightZone ist ein Fotoprogramm, mit dem Sie alles aus Ihren Bildern herausholen können. Es wurde früher kostenpflichtig angeboten, ist aber seit einigen Jahren Open Source.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Mit LightZone bearbeiten Sie Ihre Fotos zerstörungsfrei. Das Programm kann eine Vielzahl von Optimierungen und Filtern anwenden, ohne Ihre Originaldatei anzutasten. Sie können damit Details aus dem Schatten holen, die Belichtung optimieren, Farbstiche entfernen und vieles mehr. Das Programm ist teilweise auf Deutsch übersetzt, die meisten Menüs sind aber noch Englisch.



Wenn Sie LightZone starten, zeigt es automatisch die Fotos aus Ihrem Bilder-Ordner an. Klicken Sie ein Bild an, so können Sie es bearbeiten. Links finden Sie eine Vielzahl von Stilen (Styles), die Sie mit einem Mausklick auf das Bild anwenden können. Alle angewendeten Stile erscheinen rechts in einer Liste. Dabei kann ein einziger Stil aus mehreren Effekten bestehen. Achtung: Hier können Sie mit wenigen Mausklicks erhebliche Prozessorlast erzeugen. Im Test kam es vor, dass der PC deshalb einfror. Löschen Sie lieber erst Stile aus der Liste rechts, bevor Sie neue ausprobieren.



Die Einstellungen der vorgegebenen Effekte können Sie rechts im Detail abwandeln. Oft bieten die Voreinstellungen aber schon sehr gute Ergebnisse. So sorgt "Clarity" bei Portrait-Aufnahmen für detailreich scharf gezeichnete Haut, so dass das Bild sehr authentisch wirkt. Die Stile unter "High Dynamic Range" verbessern Aufnahmen mit problematischem Kontrast, zum Beispiel Sonnenuntergänge, auf Knopfdruck. Sie können aber auch ganz auf die Vorgaben der Styles verzichten und die einzelnen Effekte rechts auswählen und einstellen.



