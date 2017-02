Hunderten professionelle Effekte für Sie

Das kostenlose Plugin "G'mic" für Gimp liefert Ihnen mehr als genug schicke Effekte für Ihre Fotos und bietet dabei dutzende von Einstellungsmöglichkeiten.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Wenn Sie G'mic installiert haben, finden Sie es in Gimp unter der Rubrik "Filter". Sobald Sie das Plugin starten, erhalten Sie eine großzügige Auswahl an Effekt-arten mit jeweils einigen Unterpunkten. Darunter befinden sich auch Punkte, die standardmäßig zu Gimp gehören. G'mic bietet jedoch wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten und ausgeprägtere Details. Es lohnt sich daher immer, sich einen Überblick zu verschaffen und gegebenenfalls auf die Erweiterung zurückzugreifen.



Und haben Sie sich vielleicht schon mal über die winzigen Vorschaufenster in Gimp geärgert? In G'mic sind sie endlich groß genug. Das Plugin hat sogar einen Vollbildmodus. Besonders sehenswert ist die Abteilung "Artistics". Hier können Sie Ihre Fotos in anregende künstlerische Gemälde verwandeln oder wie Comics wirken lassen.



Aber auch bei sonstigem Design mit Gimp erzielen Sie mit G'mic tolle Ergebnisse. Ein gutes Beispiel ist der Effekt "Light Strays" unter "Lights and Shadows". Hierdurch wird eine Schrift durch elegante Lichtstrahlen hervorgehoben. Dabei können Sie mit den Schiebereglern einerseits einstellen, in welche Richtung die Strahlen gehen aber andererseits auch die Strahlendichte oder die Länge regulieren.



G'mic installieren Sie unter Linux ganz einfach mit dem Befehl "sudo apt-get install gmic gimp-gmic" aus der Kommandozeile oder indem Sie hier klicken (apt://gmic,gimp-gmic). Nach der Installation ist es eventuell nötig den Computer neu zu starten.



G'mic ist übrigens nicht nur eine Gimp-Erweiterung. Es gibt mit G'mic auch eine Erweiterung für Krita und einen Echtzeit-Videofilter. Außerdem steckt die Technik in den Videoprogrammen Flowblade und Veejay sowie in weiteren Open-Source-Programmen.



Mehr zum Thema