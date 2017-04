Lassen Sie Ihre Bilder bequem Revue passieren

Sie haben tolle Fotos vom letzten Urlaub mitgebracht und wollen die Ergebnisse entspannt auf dem Monitor sichten? Nutzen Sie Bridge, die Bildverwaltung aus dem Photoshop-Paket. Sie brauchen nicht die neueste Version.

Diaschau einrichten

Schalten Sie zum Arbeitsbereich Filmstreifen und öffnen Sie links im Verzeichnisbaum Ihr Fotoverzeichnis; dann klappen Sie den Verzeichnisbaum mit der TAB-Taste weg.

Klicken Sie auf eine Miniatur, schon erscheint das entsprechende Bild in Groß. Mit den Tasten → und ← wechseln Sie zu weiteren Aufnahmen.

Per Doppelklick auf die Miniatur öffnen Sie den Schnappschuss zur Bearbeitung in Photoshop. Die Leertaste zeigt Ihr Foto bildschirmfüllend, mit den Pfeiltasten schalten Sie wieder weiter.

Es geht aber noch eindrucksvoller: Wählen Sie in Bridge Ansicht, Präsentation. Nun laufen Ihre Motive mit Überblendung durch. Die Leertaste wechselt zwischen Pause und Wiedergabe, per Klick ins Foto zoomen Sie. Die Entf-Taste versenkt die aktuelle Datei im Papierkorb. Mit den Zifferntasten 1 bis 5 vergeben Sie einen bis fünf Sterne, mit den Tasten 6 bis 9 teilen Sie Farbcodes zu. Diese Funktionen finden Sie auch im Beschriftungs-Menü von Bridge.

Während die Bilder vorbeirauschen, rufen Sie mit der Taste H eine Liste der Tastaturbefehle auf. Noch interessanter: Bei laufender Schau erhalten Sie mit dem L die Präsentationsoptionen. Einige Möglichkeiten: Per Vor- und Zurückzoomen sorgen Sie für sanfte Zooms und Schwenks. Dabei verschwinden allerdings Außenbereiche gelegentlich hinter dem Rand des Vorführgeräts.

Standzeit der Bilder einstellen

Steuern Sie die Standzeit eines Bildes und nutzen Sie in der Regel In Bildschirm einpassen: Bridge präsentiert Ihr Foto damit formatfüllend, ohne etwas abzuschneiden. Der Zufallsmodus ändert die Überblendungsart bei jedem Bildwechsel.

Der ganz besondere Genuss: Schließen Sie den Computer per HDMI-Verbindung an einen guten Fernseher oder Beamer an. Starten Sie eine Bridge-Präsentation, spielen Sie mit einem separaten Programm Musik ab – und genießen Sie die elegante Fotoschau! (nh)