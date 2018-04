Machen Sie beeindruckende Landschaftsaufnahmen mit Ihrem iPad

In meinem letzten Urlaub habe ich die tollsten Fotos als Panorama-Aufnahmen erstellt. Dabei kombiniert die Kamera des iPad einzelne Bilder zu einem einzigen Gesamtmotiv. Einen beeindruckenden Strand oder eine andere besonders schöne Landschaft halten Sie so in voller Breite auf einem einzigen Foto fest. Wie Sie Ihre Freunde nach Ihrer nächsten Reise mit solchen tollen Bildern beeindrucken, erkläre ich Ihnen hier.

Fotografieren Sie mit Ihrem iPad im Panorama-Modus

Öffnen Sie per Fingertipp die Standard­-App Kamera (graues Fotoapparat­-Symbol) auf Ihrem iPad. Versichern Sie sich, dass die rückwärtige Kamera Ihres iPad aktiviert ist. Falls Sie sich selbst auf dem Bildschirm sehen, ist die Frontkamera aktiv. Tippen Sie in diesem Fall auf das Kamera­-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Am rechten Rand des Bildschirms ist unterhalb der Auslöser­-Schaltfläche der Aufnahme-­Modus vorgegeben. Wischen Sie hier mit dem Finger gegebenenfalls mehrmals von unten nach oben über die angebotenen Kamera­-Modi. Aktivieren Sie auf diese Weise die Einstellung Pano (in gelber Schrift dargestellt). Auf dem Bildschirm Ihres iPad erscheint jetzt ein Pfeil der mittig auf einer gelben Linie liegt, die über den Bildschirm verläuft. Tippen Sie auf den Auslöser, und bewegen Sie Ihr iPad in einer ruhigen Bewegung in Richtung Pfeil. Bitte be­achten Sie dabei, dass die Spitze des Pfeils möglichst mittig auf der gelben Linie bleibt. Hier ist eine ruhige Hand erforderlich. Kleine Ausreißer nach oben oder unten verarbeitet der Panorama­-Modus jedoch prob­lemlos. Führen Sie die ruhige Bewegung durch, bis der Pfeil das Ende der gelben Linie erreicht und die Aufnahme auto­matisch beendet wird. Fällt Ihr Panorama kürzer aus, drücken Sie erneut die Auslöser-­Schaltfläche, um die Aufnahme abzubrechen. In beiden Fällen wird Ihr Pa­norama danach automatisch erstellt und auf Ihrem iPad abgespeichert. Um das erstellte Motiv aufzurufen, tippen Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf das kleine Foto­-Motiv.

3 Tipps für perfekte Panorama-Aufnahmen —

Tipp 1: Aufnahmerichtung ändern

Standardmäßig wird ein Panorama erstellt, indem Sie das Motiv mit einer Kamerabewegung von links nach rechts aufnehmen. Der kleine Pfeil, der beim Aktivieren des Panorama­-Modus auf dem Bildschirm im Sucher erscheint, weist Ihnen die Richtung. Wollen Sie eine Panorama­-Aufnahme von rechts nach links erstellen, tippen Sie den Pfeil einfach kurz an. Er ändert dann die Richtung und wechselt auf die andere Seite.

Tipp 2: Hochkant-Panorama

Wenn Sie Ihr iPad hochkant halten, wird die Panorama­-Aufnahme in der Breite erstellt. Dieser Modus ist optimal für Landschaftsaufnahmen wie Strände oder Gebirge. Wollen Sie eine Panorama­-Aufnahme von oben nach unten oder umgekehrt (sie­he Tipp 1) erstellen, halten Sie Ihr iPad einfach quer. Bewegen Sie das iPad dann vor Ihrem Körper in Pfeilrichtung auf­ bzw. abwärts. Dieser Modus eignet sich perfekt, wenn Sie beispielsweise Hochhäuser oder Kirchen als Panorama­Aufnahme festhalten wollen. Je nachdem, wie Sie Ihr iPad halten, übernimmt es die Speicherung im passenden Format automatisch. —

Tipp 3: Eine Frage der Belichtung

Damit Panorama-­Aufnahmen möglichst gleichmäßig aussehen, wird eine gleich bleibende Belichtung ver­wendet. Helle und dunkle Bereiche können sich aber während der Aufnahme eines Panoramas ändern. Ich empfehle Ihnen daher, als Startpunkt für Ihre Auf­nahme einen Punkt mit mittlerer Ausleuchtung auszuwählen. Andernfalls wird die Gesamtaufnahme entweder zu hell oder zu dunkel.