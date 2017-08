Mit diesem Zubehör übersteht der Akku Ihres iPad auch lange Foto- und Videoaufnahmen

Wenn Sie Ihr iPad intensiv zum Fotografieren oder Filmen verwenden, ist der Akku sehr schnell leer. Als Lösung für das Problem empfehle ich Ihnen einen externen Akku. Besonders viel Mehrwert bietet hier der Energiespender Powerbank Plus von XLayer. Denn dieser Akku enthält auch einen Lautsprecher. Videos können Sie so gleich mit gutem Sound anhören. Auch als Freisprecher lässt sich die Hardware flexibel einsetzen.

Fotos und Video: Belastungstest für den Akku

Beim Fotografieren bzw. Aufnehmen von Videos ist der Bildschirm Ihres iPad laufend eingeschaltet. Und der ist der größte Energieverbraucher des iPad. Entsprechend schnell geht die Akku­Leistung unterwegs zur Neige.

So holen Sie Extraleistung aus Ihrem Akku

Ist unterwegs keine Steckdose zu finden, empfehle ich Ih­nen die Powerbank Plus von XLayer. Der externe Akku kostet knapp 28 € und wird zuhause einfach an der Steck­ dose aufgeladen. Sobald der Energiespender Ihres iPads zur Neige geht, schließen Sie einfach die Powerbank Plus an. Wenn Sie sich im Internet umschauen, werden Sie ei­nige externe Batterien für Ihr iPad finden. Besonders an der Powerbank Plus ist aber, dass Sie zusätzlich mit einem eingebauten Lautsprecher ausgestattet ist. So können Sie Ihre Videos auch unterwegs gleich mit einem ordentlichen Sound abspielen. Angeschlossen wird der Lautsprecher wahlweise drahtlos via Bluetooth oder über ein mitgelie­fertes AUX­Kabel.

Fazit

Die Powerbank Plus von XLayer hebt sich von vergleich­ barem Zubehör ab, weil Sie mit einem Lautsprecher be­ geistert. Sie bietet Videofreunden so einen Mehrwert. Ne­ ben Ihrem iPad kann auch ein Smartphone wie das iPho­ ne laden und dabei über ein eingebautes Mikrofon zusätz­lich als Freisprecheinrichtung verwendet werden. Zu haben ist sie bei Amazon unter http://amzn.to/1W5b10K.