So finden Sie die besten Bilder

Nach dem Urlaub, einer Familienfeier oder einer Fotoaktion landen oft Hunderte oder Tausende von Fotos auf der Festplatte. Mit Darktable sichten Sie Ihre Bilder effektiv und bequem.

Darktable ist ein umfangreiches Fotoprogramm, mit dem Sie Bilder sortieren und bearbeiten können. Wenn Sie das professionelle RAW-Format nutzen, können Sie alles aus Ihren Bildern herausholen. Darktable verarbeitet aber auch das herkömmliche JPG-Format.

Praktischer Leuchttisch

Das Programm ist in Bereiche unterteilt, die Sie oben rechts anklicken können. Der wichtigste ist der Leuchttisch, auf dem Sie Ihre Fotos sortieren. Aber vorher lesen Sie Ihre Bilder ein. Sie können einzelne Bilder oder ganze Ordner einlesen, oder direkt den Kameraspeicher ansprechen.

So importieren Sie Ihre Bilder

Meine Empfehlung: Kopieren Sie die Bilder zunächst mit dem Dateimanager auf die Festplatte. Danach lesen Sie sie mit einem Klick auf Verzeichnis in Darktable ein. Sind die Bilder eingelesen, so erscheinen sie automatisch auf dem Leuchttisch. Dieser lässt sich sehr intuitiv bedienen: Sie schieben die Bildersammlung mit der Maus umher. Um Bilder zu vergrößern und zu verkleinern, drehen Sie am Mausrad. Sollte das nicht funktionieren, schalten Sie unten im Fenster von Dateiverwaltung auf zoombarer Leuchttisch. Die Qualität der Bilder bewerten Sie mit null bis fünf Sternen unter jedem Bild. Mein Tipp: Gehen Sie kritisch und schnell vor, bewerten Sie die Bilder zügig und hemmungslos mit wenigen Sternen. Nur so dämmen Sie die Bilderflut effektiv ein.

Über dem Leuchttisch steht ganz klein zeige alles. Klicken Sie auf das Wort alles. Es erscheint ein Menü, in dem Sie anklicken, wie viele der zuvor vergebenen Sterne die Bilder haben sollen.

Und dann kommt das Aha-Erlebnis: So schön sind Ihre besten Bilder!