ADAC-Mitfahrclub per App: Kostenlose Fahrtvermittlung spart Geld und schont die Umwelt

Ökologisch wie ökonomisch ist es ausgesprochen ungünstig, wenn Autos in den meisten Fällen nur mit dem Fahrer besetzt sind. Ganz besonders trifft das auf die hohe Zahl der Fahrten von Berufspendlern zu. Mit der neuen App des ADAC-Mitfahrclubs können Sie in Zukunft massiv Fahrtkosten sparen und tun nebenbei viel für die Umwelt.

Private Fahrzeuge sind nach Angaben des ADAC im Durchschnitt nur mit 1,18 Personen besetzt. Der ADAC und Fahrgemeinschaft.de bieten mit der App des Mitfahrclubs einen Service für alle mobilen Menschen, der nun auch per App nutzbar ist: Der ADAC Mitfahrclub – kostenlose Fahrtvermittlung für alle!

Das Angebot richtet sich an Fahrer und Mitfahrer und bietet das kostenfreie Inserieren und Auffinden von Fahrtangeboten und Mitfahrgesuchen. Fahrer und Mitfahrer können bei Interesse direkt über Email oder Telefon miteinander in Kontakt treten. Im Vergleich zu anderen Mitfahrportalen ist Fahrgemeinschaft.de und ADAC-Mitfahrclub.de vollständig kostenlos, es fallen keine Gebühren oder Vermittlungsprovisionen an. Das Angebot ist für jeden frei zugänglich, auch ohne ADAC-Mitgliedschaft. Neben Fahrgemeinschaften mit dem Auto, können auch gemeinsame Fahrten mit der Bahn angeboten und gefunden werden.

Durch die App ist das Angebot nun auch ideal für unterwegs und stets spontan nutzbar. Reduzieren Sie Fahrtkosten oder finden als Mitfahrer eine günstige und verlässliche Reisealternative. Wichtige Vorteile und Funktionen der App:

Keine Nebenkosten oder Provisionen

Kein Sammeln von Daten für kommerzielle Interessen

Schnell und einfach Fahrgemeinschaften bilden

Reine Fahrten für Frauen oder Nichtraucher möglich

Nutzbar für Kurz- und Langstrecke sowie für regelmäßige (Pendler-) Fahrten

Europaweite Strecken im Angebot

Auch ohne ADAC Mitgliedschaft nutzbar

Verifizieren Sie sich als ADAC-Mitglied. So werden Ihre Fahrten oft noch schneller vermittelt.

Für den ADAC-Mitfahrclub spielt die Apps eine große Rolle, schließlich muss möglicherweise unterwegs „umgestiegen“ werden, um weiter entfernt liegende Ziele zu erreichen. Daher ist es erfreulich, dass die App für Android, iOS und BlackBerry angeboten wird. Ihre Anmeldung zum ADAC-Mitfahrclub können Sie über die Webseite www.adac-mitfahrclub.de vornehmen oder auch direkt in der App durchführen. Weitere Infos und die Installationslinks zu den Apps erreichen Sie an diesem Direktlink bei adac-mitfahrclub.de.