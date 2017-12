Carcassonne jetzt auf Steam und für Android verfügbar

Asmodee Digital veröffentlicht das preisgekrönte Legespiel "Carcassonne" für Android, PC und Mac: Eine mittelalterliche Welt wartet darauf, mit Spielfiguren erobert zu werden.

Asmodee Digital, einer der führenden Anbieter digitaler Brettspiele, hat die Veröffentlichung von Carcassonne, der digitalen Umsetzung des preisgekrönten Legespiels, für PC und Mac auf Steam sowie für Android bekannt gegeben. In der 3D-Neuauflage des beliebten Brettspielklassikers schlüpfen zwei bis sechs Spieler in asynchronen Multiplayer-Spielen in die Rolle von Gründervätern der namensgebenden Region, bauen Straßen und errichten Abteien oder Städte.

Carcassonne ist einsteigerfreundlich und anspruchsvoll zugleich. Die neue Umsetzung bietet Spielern beeindruckende taktische Tiefe. Wenn sie am Zug sind, legen Spieler neue Felder und haben die Möglichkeit eine Spielfigur darauf zu platzieren, dabei entwickelt sich jedes Spiel wegen der zahllosen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlich und sehr dynamisch. Innerhalb weniger Minuten können sie sich in verzwickten Situationen wiederfinden, in denen die letzten Spielfiguren geschickt platziert werden müssen. Die Kontrahenten müssen sich ständig entscheiden, ob das eigene Reich vergrößert oder den Mitspielern die Ausbreitung erschwert werden sollte.

Carcassonne erscheint heute für PC und Mac und ist zum Vorteilspreis von 9,99 € erhältlich. Enthalten sind außerdem die zwei Erweiterungen The River und The Abbot. Die Android-Version von Asmodee Digital wird einige spannende neue Features beinhalten, darunter neue Artworks, 2D- und 3D-Perspektiven, einen Pass-and-Play-Modus, eine überarbeitete KI mit drei unterschiedlichen Verhaltensweisen, die von Hans im Glück getestet wurden: Easy Neighbour, Fierce Egoist und Risk-Taker.

Zudem können Spieler im asynchronen online-Multiplayer mit Cross-Platform-Unterstützung zwischen Android und Steam gegeneinander antreten, Ranglistenspiele bestreiten und sich ihren Platz in der Rangliste erkämpfen. Die Android-Version von Carcassonne ist zum Start für 1,99 € erhältlich und beinhaltet die kostenlose Erweiterung The Abbot.