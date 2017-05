Das Glück dieser Erde mit der App "Horse Farm" erleben

Mobile-Games sind extrem im Trend. Neu vom Gaming-Startup upjers galoppiert derzeit "Horse Farm" in den Google Play. Mit diesem neuen, tierischen Aufbauspiel haben Pferde-Fans ihren persönlichen Reiterhof immer zur Hand.

Der Entwickler und Publisher beliebter Apps und Browsergames, upjers, setzt aktuell ganz bestimmt auf das richtige Pferd: Mit Horse Farm kommt ein neues tierisches Aufbauspiel für Android in den Play Store. In Horse Farm erleben die Spieler die wunderbare Welt eines Reiterhofes mit all seinen Facetten: ngefangen bei der Gestaltung der Unterkünfte, über das Trainieren der Pferde und Reiter bis hin zum Züchten der sanften Huftiere.

Bei der Zucht können die unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten der Pferde kombiniert und weitervererbt werden. So grasen schon bald reinrassige Andalusier neben bunten Kreuzungen aus verschiedenen Pferderassen.

Für die Reiter gibt es in Horse Farm verschiedene Übungsplätze, wo auch das Springreiten trainiert werden kann. Durch die Übernachtungen und den Verkauf von Snacks sowie Reiteraccessoires werden die Einnahmen für den Hof erzielt. Darüber hinaus ist auch der Zimmermann in der Reiterhof-App sehr kreativ: Von den Fensterläden, über die Dachziegel bis hin zum Begrenzungszaun kann der Spieler in Horse Farm alles in seinen Lieblingsfarben gestalten.

Horse Farm begeistert mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dieser App wird jeder Spieler zum Pferdenarr und jeder Reit-Fan zum mobile Gamer! Sie erreichen die Installation von Horse Farm an diesem Direktlink im Google Play. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite des Anbieters bei upjers.