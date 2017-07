Dateien unter Android endlich richtig verwalten

Viele vermissen bei Android vor allem eines: Einen richtigen Dateimanager, wie auf dem PC. Die kostenlose App "Amaze" bringt genau das.

Android / Deutsch / Freeware. Seien es Lieder, Office Dokumente oder Videos: Irgendwelche Dateien hat jeder auf seinem Smartphone. Doch mit der Zeit bildet sich oft eine Art Datenchaos, welches nur durch die Standartapps nicht mehr entwirrt werden kann. Auch mir ging es anfänglich so. Doch nun ist das anders. Der kostenlose Dateimanager "Amaze" aus dem Playstore macht es möglich, Dateien unter Android wie am PC zu sortieren. Öffnen Sie die App, so können Sie sofort über das Hauptmenü zu wichtigen Ordnern wie "Downloads" oder "Musik" springen. Zum Hauptmenü gelangen Sie jederzeit durch Wischen vom linken Bildrand aus.



Sie können mit Amaze Ordner und Dateien umbenennen oder kopieren. Dazu tippen Sie lediglich auf das drei-Punkte-Symbol, welches Sie an jeder Datei finden. Zusätzlich hat der Dateimanager auch eine Funktion mit an Bord, um gezielt sämtliche installierte Apps zu verwalten. Diese finden Sie im Hauptmenü unter dem Punkt "App Manager". Dieser Manager setzt vor allem einen Traum jedes Androidnutzers in die Tat um: Er ermöglicht es, Sicherheitskopien von Apps anzulegen, welche anschließend auch auf Ihren PC geladen werden können.



Wer Amaze immer wieder nutzen möchte, um ein und dasselbe Verzeichnis zu verwalten oder ein Verzeichnis hat, dass häufig aufgerufen werden muss, der kann auch eine beliebige Startseite festlegen. Dafür einfach das entsprechende Verzeichnis öffnen und auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm klicken. Wenn Sie jetzt den Punkt "Als Home-Verzeichnis festlegen" wählen, wird der Ordner immer beim Start der App angezeigt.



