Der schnellste Weg zu den meistbesuchten Lieblingsorten

Die Navigations-App OsmAnd bietet eine praktische Merkfunktion für Ihre wichtigsten Zielpunkte.

Android / Deutsch / Open Source. Mit der kostenlosen Android App OsmAnd lässt sich noch viel mehr machen als zunächst gedacht. Laden Sie sich das Programm, falls Sie es noch nicht getan haben, aus dem Playstore herunter. Denn OsmAnd bietet neben der offline-Navigation für unterwegs noch viele weitere tolle Funktionen.



So können Sie zum Beispiel Ihre Lieblingsorte für den späteren Abruf vermerken. Und dabei sogar nach Kategorien sortieren und den perfekten Überblick behalten. Um einen Ort zunächst zu markieren, halten Sie den entsprechenden Punkt auf der Karte gedrückt bis unten im Bild ein Dialog erscheint, der die jeweilige Adresse beinhaltet. Hier drücken Sie auf den Stern unten links und speichern den Zielpunkt unter einem beliebigen Namen ab. Zudem kann unter dem Namensfeld eine Kategorie ausgewählt werden. Standardmäßig mit dabei ist "Favoriten". Aber weitere Kategorien zu erstellen steht Ihnen auch offen. Dafür einfach im "Kategorie auswählen"-Dialog auf "neu erstellen" gehen. Es ist natürlich jederzeit, möglich weitere Orte abzuspeichern, oder die bereits vermerkten zu verwalten.



Und das funktioniert so: Öffnen Sie das Hauptmenü durch Wischen vom linken Bildrand und tippen Sie auf "Meine Orte". Jetzt erscheint eine Liste mit all Ihren Kategorien. Über die drei Punkte rechts kann jederzeit Name und Farbkennzeichnung der jeweiligen Kategorie eingestellt werden. Außerdem bietet dieser Einstellungsbereich die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Orte einer Kategorie auf der Karte dauerhaft eingezeichnet sein sollen.



Sobald Sie nun eine Navigation zu einem Ihrer Orte starten möchten brauchen Sie lediglich beim Einstellen des Zielortes den Punkt "Favorit" anzuklicken und einen beliebigen Zielort auszuwählen.



