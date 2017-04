Dr. Web deckt Adware-Werbe-Modul in beliebter Android-App TouchPal auf

Eine Vielzahl von Apps für das Android-Mobilbetriebssystem sind kostenlos, aber werbefinanziert. Damit steht den Anbietern von Adware eine riesige Plattform für die Verbreitung auch von unerwünscht-agressiver Werbung zur Verfügung. Dr. Web Anti-virus ist eine der Maßnahmen, mit denen Sie diesem Treiben Einhalt gebieten, das aktuell mit der Android-App TouchPal weite Verbreitung findet.

Die Virenanalysten von Doctor Web haben in der App TouchPal ein Werbe-Modul für unerwünschte Adware entdeckt. Es erstellt nicht-löschbare Widgets, zeigt Banner an und ermöglicht unerwünschte Pop-Ups. Über 50.000.000 Nutzer haben die App TouchPal bislang über Google Play heruntergeladen.

Bei der App TouchPal handelt es sich um ein virtuelles Keyboard, welches mobile Nutzer anstatt der Standardtastatur verwenden können. Das von Doctor Web entdeckte Werbe-Modul klassifizierten die Virenexperten als Adware.Cootek.1.origin.

Dieses Plug-In ist dazu in der Lage, verschiedene Arten von Werbung anzuzeigen. Es erstellt unter anderem Widgets, die auf dem Homescreen eingebettet und nicht gelöscht werden können. Wenn der Nutzer auf das Widget klickt, öffnet sich ein interaktives Fenster, welches weitere Werbung enthält. Zudem integriert Adware.Cootek.1.origin Werbung in den Sperrbildschirm und zeigt Banner nach dem Entsperren des Geräts an.

Obwohl TouchPal nicht böswillig ist, beeinträchtigt Adware.Cootek.1.origin Nutzer mit Werbung im Benachrichtigungsfeld und nicht-löschbaren Widgets. Da das Plug-in in TouchPal integriert ist, kann es nur zusammen mit der App deinstalliert werden. Adware.Cootek.1.origin wurde in die Dr.Web Virendefinitionsdatei aufgenommen und wird seitdem sicher durch Dr.Web für Android identifiziert und zur Entfernung vorgeschlagen.

Die kostenlose App Anti-virus Dr. Web Light erhalten Sie an diesem Direktlink im Google Play. Sie bietet Ihnen alle aktiven Funktionen der Rundumschutz-Lösung Dr. Web Security Space für Android für 14 Tage kostenlos. Den aktuellen Preis von Dr.Web Security Space für Android erfahren Sie im Google Play.