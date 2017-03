Europas erfolgreichste Fahrrad- und Wander-App komoot plant Routen so einfach wie noch nie

Der Frühling kündigt sich an und für viele heißt es jetzt „Ab nach draußen“. Immer dabei – komoot, eine der bekanntesten iPhone- und Android-Apps aus Deutschland. Sie schlägt spannende Wanderungen und Fahrradtouren vor, gibt selbst auf kleinen Waldwegen sichere Navigationsanweisungen und arbeitet ohne Internetverbindung gleichermaßen zuverlässig. Die neue Version macht die Planung neuer Touren auch unterwegs zum echten Kinderspiel.

Wer Lust auf einen Fahrradausflug mit der Familie, auf eine spritzige Mountainbiketour mit den Freunden oder auf eine ausgiebige Wanderung in den Bergen hat, der braucht gute Tipps. Eine zuverlässige Navigation. Und natürlich eine Route.

Komoot kennt sich da aus. Die App für das iPhone und die Android-Smartphones findet via GPS den eigenen Standort heraus und bietet dem Anwender passend dazu Routenvorschläge aus der näheren Umgebung an. Diese Routen lassen sich problemlos an die persönlichen Wünsche anpassen. Unterwegs zeigt die App auch ohne Internetverbindung eine hochwertige topographische Karte mit allen wichtigen Informationen – und hält den Anwender auf Wunsch per Sprachkommandos auf der Strecke.

Markus Hallermann, CEO von komoot: „Wir haben uns jedes Detail unserer Android- und iPhone-App nochmal ganz genau angeschaut, die Routenplanung von Grund auf neu gedacht und dafür gesorgt, dass die neue Version so einfach zu bedienen ist wie noch nie zuvor. Nun ist es möglich, die Route im Handumdrehen anzupassen und auch unterwegs Wegpunkte hinzuzufügen, zu sortieren oder die Reihenfolge umzukehren. Auf diese Weise kann jeder, mit komoot in wenigen Augenblicken einen neuen Ausflug planen.“

komoot passt die Route automatisch an die Wünsche der Benutzer an. Ob glatter Asphalt für das Rennrad, Singletrails für das Mountainbike, ruhige Radwege für Touren oder einsame Bergwege für eine Wanderung – komoot findet den passenden Weg. Und auch das ist neu: Alle Wegtypen, Oberflächen und Höhenunterschiede lassen sich direkt in der Planung einsehen. So sieht man genau, an welcher Stelle der gemütliche Asphalt-Fahrradweg in einen sandigen Waldboden übergeht.

Markus Hallermann: „Wenn jemand kurzfristig entscheidet, doch noch eine Extrarunde zu drehen oder lieber einen Zwischenstopp einzulegen, so kann sich komoot nun blitzschnell darauf einstellen und die vorbereitete Strecke umwandeln. Natürlich werden auch weiterhin empfohlene Geheimtipps von anderen Nutzern eingeblendet.“

komoot wird kostenfrei im App Store und Google Play Store angeboten. Eine erste Region mit Informationen zu den Wander- und Fahrradtouren ist gratis, weitere Regionen kosten 3,99 Euro. Alle Regionen weltweit sind im Komplett-Paket weiterhin zum selben Preis von 29,99 Euro erhältlich.