Gesundheitsmanagement: moove und Sony Lifelog machen 2017 mobil

Für alle Gesundheits- und Laufbegeisterten wird Lifelog von Sony aktuell in das Gesundheitsportal moove integriert. Nutzer der Android-App Lifelog können ab sofort ihre täglich zurückgelegten Schritte und Laufdistanzen an das moove Portal übertragen und behalten so ihre Fitnessziele und Fortschritte stets im Blick.

Der stressige Arbeitsalltag führt leider oft dazu, dass Bewegung viel zu kurz kommt. Um Mitarbeiter zu einem aktiveren Lebensstil und mehr Gesundheitsbewusstsein zu motivieren, sind immer wieder neue Ideen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement gefragt. Neben individuellen, digital unterstützen Gesundheitsprogrammen aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Stressmanagement setzt der Mannheimer BGM-Anbieter vitaliberty zunehmend auch auf den Einsatz von Trackingtools und Wearables.

Gemessene Aktivitätsdaten können automatisch an das persönliche Profil im moove Gesundheitsportal übertragen werden und schaffen so ein Bewusstsein für das eigene Gesundheitsverhalten. Durch die Verbindung mit Elementen aus dem Bereich Gamification werden Mitarbeiter, im Rahmen sogenannter Challenges, zudem ganz spielerisch dazu motiviert sich mehr zu bewegen.

Ab sofort können nun auch Aktivitäten aus der Sony Lifelog-App mit moove synchronisiert werden. Lifelog ist mit allen Android-Geräten ab Version 4.4 nutzbar und kostenlos bei Google Play verfügbar. Als Aktivitätstracker können entweder ein entsprechendes Smartphone mit Accelerometer oder ein Sony SmartWear-Gerät verwendet werden.

Hoher Datenschutz: Das Must-have im digitalen BGM

Wenn es um die Verwendung von sensiblen Gesundheitsdaten im betrieblichen Kontext geht, spielt der Datenschutz und die Anonymität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. Mit dem Ansatz "Privacy by Design" übererfüllt vitaliberty die deutschen Datenschutzrichtlinien. Ganz gleich, ob ein Teilnehmer mit seinen aufgezeichneten Aktivitäten auf sein ganz persönliches Fitnessziel hinarbeiten möchte oder ob er im Rahmen der moove Challenges gemeinsam mit den Kollegen gegen andere Teams antritt, es wird stets sichergestellt, dass personenbezogene Daten unter keinen Umständen an Dritte, wie Krankenkassen oder den Arbeitgeber gelangen können.

Challenges als Erfolgsfaktor für betriebliche Gesundheitsprogramme

Die große Resonanz auf die Corporate Health Challenge, die 2016 erfolgreich gestartet ist und wo die Nachfrage für 2017 schon jetzt die Erwartungen überschreiten, zeigt: Motivation ist der Schlüssel zu guten Teilnahmequoten im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Gerade bei diesen Aktionen steht der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. So startet am 27. März 2017 die zweite Corporate Health Challenge, bei der Teams aus ganz Deutschland gegeneinander antreten.

Insgesamt acht Wochen dauert der Wettstreit, bei dem die Läuferinnen und Läufer ihre täglichen Schritte mit dem Smartphone oder einem Fitness-Tracker aufzeichnen und an die moove App von vitaliberty übertragen. Nicht jeder muss dabei der beste Läufer sein, Mitmachen zählt und vielleicht kommt so auch mehr Schwung in den Alltag. Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter www.corporate-health-challenge.de.