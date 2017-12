Glucosio hat Diabetes im Griff

Mit der Zuckerkrankheit kann man heute gut leben - wenn man sich auf die Diagnose einstellt. Wer sich umfassend informiert, kann die notwendigen medizinischen Maßnahmen eigenverantwortlich mittragen. Die App Glucosio hilft dabei.

Android / Deutsch / Open Source. Wer Diabetes hat, muss seinem Körper deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen. Je nach Krankheitsverlauf müssen verschiedene Messwerte regelmäßig erhoben und ausgewertet werden. Mit der App "Glucosio" geht das komfortabel und schnell. Zwar ist die Schrift auf einem normalen Handy relativ klein, aber die App ist trotzdem eine große Hilfe.



In den Einstellungen des Programms gibt man seine persönlichen Daten ein: Alter, Geschlecht, welche Art von Diabetes vorliegt und welche Maßeinheiten verwendet werden sollen.



Einen neuen Messwert erfasst man, indem man unten rechts auf das Plus-Zeichen tippt. Aus einem Menü kann man dann wählen, welchen Wert man eingeben möchte. Glucosio erfasst den Blutzuckerspiegel, das Körpergewicht, Blutdruck und Cholesterinspiegel, Ketonin und den HB1AC-Wert. Eingegeben werden die Werte manuell.



Zum Blutzuckerspiegel wird zusätzlich erfasst, unter welchen Bedingungen er gemessen wurde: vor oder nach einer Mahlzeit, morgens nüchtern oder dergleichen. Besonderheiten kann man zusätzlich in einem Feld für Anmerkungen eintragen. Alle Messwerte werden mit Datum und Uhrzeit erfasst, die das Handy automatisch vorgibt. Ist die Messung nicht erst gerade eben gemacht worden, kann man Datum und Uhrzeit aber auch manuell anpassen.



Beim Blutdruck weicht das Programm von den üblichen Bezeichnungen ab: statt "systolisch" und "diastolisch" nennt es die Werte "Max Druck" und "Min. Druck". Der Cholesterinspiegel wird sowohl als Gesamtwert als auch aufgeteilt in LDL und HDL angegeben.



Die gesammelten Messwerte bereitet das Programm grafisch auf, Sie können sie aber auch im universellen CSV-Format exportieren, um sie an den Arzt weiterzugeben oder auf dem PC weiter zu verarbeiten.



