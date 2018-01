Google Play für App-Installationen auf dem Amazon Kindle Fire nachrüsten

Amazon verkauft die Tablet-PCs der Reihe "Kindle Fire" sehr preiswert, in manchen Aktionen zu echten Kampfpreisen. Der Grund: Über das Gerät sollen bevorzugt Apps aus dem Amazon App-Store installiert werden. Diese Bevormundung brauchen Sie sich jedoch nicht gefallen lassen. Mit einem kleinen "Hack" installieren Sie den Google Play nach und haben damit auch auf den Fire-Tablets Zugriff auf die dortigen 4 Millionen Android-Apps.

Das Kindle Fire ist zunächst einmal ein typischer Tablet-PC mit dem Android-Betriebssystem (Version 5.1 „Lollipop“). Allerdings hat Amazon das Gerät auf die Nutzung mit dem Amazon-Shop hin optimiert. Es lassen sich also die Apps aus dem Amazon-Shop ganz einfach installieren, hingegen fehlt die App für den Zugang zum Google Play (früher Google Play Store, Google Market). Damit Sie auch Zugriff auf die vielen Apps aus dem Google-Play erlangen, installieren Sie in den folgenden Schritten die Google-Play-App nach. Diese Methode funktioniert auf allen Kindle-Fire-Tablets mit Fire OS 5 (Fire 7, Fire HD 8, Fire HD 10). Auf den älteren Fire HD, Fire HDX 8.9 und Fire Phone ist hierfür Voraussetzung, dass Fire OS 5 (in etwa entsprechend Android 5 „Lollipop“) installiert ist. Sind die Voraussetzungen gegeben, gehen Sie in diesen Schritten vor: