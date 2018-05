Google Play Store nutzen ohne Google-Konto

Sie möchten sich nicht von Google ausforschen lassen? Dann möchten Sie vielleicht auch Ihr Android-Gerät ohne Google-Konto betreiben? Das geht mit Yalp.

Android / Deutsch / Open Source. Yalp greift auf den Google Play Store zu und benutzt zum Login ein eigenes Konto. Ihr eigenes Google-Konto (falls Sie eins haben) bleibt außen vor. Sie können so ein Android-Handy komfortabel mit allen Apps nutzen, ohne ein Google-Konto zu haben.



Sie können Yalp bei F-Droid installieren. Wenn Sie F-Droid noch nicht haben, installieren Sie es – wie’s geht, ist unten verlinkt. Rufen Sie F-Droid auf, tippen Sie auf die grüne Lupe unten rechts und geben Sie "Yalp" ins Suchfeld ein und installieren Sie die App.



Wenn Sie Yalp starten, zeigt es zunächst die Liste Ihrer Apps an und bietet an, nach Aktualisierungen zu suchen. Klicken Sie statt dessen auf die Lupe, so können Sie Googles Play Store nach Apps durchsuchen. Die gefundenen Apps können Sie dann genauso wie mit dem Original-Playstore installieren und aktuell halten. Lediglich für bezahlte Apps brauchen Sie ein Google Konto. Dieses können Sie dann in den Einstellungen von Yalp eintragen.



Im Test funktionierte das tadellos: Das Suchwort "bahn" brachte den DB-Navigator" zum Vorschein und dieser ließ sich problemlos installieren und nutzen.



Wenn Sie Ihr Handy mit einem Custom ROM wie zum Beispiel LineageOS betreiben, können Sie dank Yalp sogar auf die Google Apps komplett verzichten.



