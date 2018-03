Ihre günstigste Tankstelle: Mit "Das Örtliche" bis zu 30 Cent pro Liter sparen

Laut Bundeskartellamt gehen die Preise an der Zapfsäule für dieselbe Spritsorte bisweilen bis zu 30 Cent pro Liter auseinander. Mit Vergleich-Apps wie der Benzinpreissuche in der kostenlosen App von "Das Örtliche" können Sie daher enorm sparen.

Welcher Autofahrer kennt diese Situation nicht: Man hat gerade eben getankt und schon sinken plötzlich die Preise an der nächsten Zapfsäule. Oder der Besuch an der Tankstelle belastet die Urlaubskasse schon zu Beginn mehr als geplant. Als Kunde ärgert man sich immer wieder über das scheinbar undurchdringliche Preissystem der deutschen Tankstellen.

Abhilfe schafft hierbei jedoch die Benzinpreissuche von Das Örtliche. Der Spritsparer für unterwegs zeigt, an welcher Tankstelle der Kraftstoff aktuell am günstigsten ist. Sie schlägt stets diejenigen Tankstellen vor, bei denen der Sprit gerade am günstigsten ist.

Nutzer können neben den Preisen ihrer Stammtankstelle auch das Preisangebot aller Tankstellen in ihrer Nähe von unterwegs beobachten. Das bietet gerade Pendlern den Vorteil, dass diese einfach ihre Lieblingstankstellen in der Nähe der Arbeitsstätte und des Wohnortes abonnieren können und so immer über die aktuellen Preise informiert sind. Die wichtigsten Merkmale der Benzinpreissuche im Überblick:

Die App zeigt Ihnen alle Tankstellen in der Nähe mit aktuellen Preisen, Öffnungszeiten und Adresse an.

Es ist eine einfache und intuitive Menüführung mit automatischer Navigation zur angewählten Tankstelle integriert.

Automatische Push-Benachrichtigungen informieren Sie über Preisänderungen an abonnierten Tankstellen: per Sound, mit Preisschwellenangabe oder Tagesauswahl.

Mit der Auswahl Ihrer favorisierten Spritsorte suchen Sie ganz gezielt nach dem besten Preis.

Die Ö-App mit integrierter Benzinpreissuche erhalten Sie an diesen Direktlinks in den jeweiligen Stores für Android- und iOS-Mobilgeräte.