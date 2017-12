Ihre schönsten Fotos mit kostenloser App MAGIX Looparoid teilen

Mit der kostenlosen Android-App Looparoid von MAGIX lassen sich erstmals mehrere Aufnahmen spielend leicht zu einzigartigen Fotostories im Polaroid-Look verbinden und ganz einfach mit Freuden und Familie teilen.

MAGIX bringt mit Looparoid eine kostenlose Android-App für kreative Fotostories in den Google Play. In nur wenigen Sekunden lassen sich damit aus Fotos unterhaltsame animierte GIFs erstellen. Der letzte Urlaub, der Fortschritt beim Heimwerkerprojekt oder das Abendessen mit Freunden – bis zu 8 Aufnahmen kann ein Looparoid aktuell umfassen. Die Bedienung ist denkbar einfach: Der Nutzer wählt seine Lieblingsbilder aus, entscheidet sich für einen passenden Rahmen im angesagten Polaroid-Design und fügt einen Titel hinzu. Fertig. Im Handumdrehen kann das Looparoid via Messenger verschickt werden.

„Täglich entstehen weltweit Millionen von Fotos. Hinter jedem dieser Fotos steckt eine Geschichte. Mit Looparoid wollen wir Menschen dazu inspirieren, diese zu erzählen“, so Max Herberger, Product Owner Looparoid. „Dank der abwechslungsreichen Auswahl an Rahmen und Effekten kann jeder Nutzer den Looparoid-Look kreieren, der zu seiner persönlichen Fotostory passt. Außerdem haben wir großen Wert auf einfache, intuitive Bedienung gelegt. Damit das Erstellen von Looparoids genau so viel Spaß macht wie das Anschauen.“

Looparoid ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung in der Entwicklung anwenderfreundlicher Desktop und Mobile Apps zur Foto- und Videobearbeitung. Für die unmittelbare Zukunft von Looparoid sind bereits weitere innovative Funktionen geplant. Looparoid ist ab sofort als kostenlose App im Google Play erhältlich und kompatibel mit Android 5.0 und neuer.