Jetzt noch mehr Zirkus: Crossplattform-Game "My Free Circus" in neuer Version

upjers, der Entwickler und Publisher beliebter Apps und Browsergames, hat das Zirkus-Spiel My Free Circus komplett überarbeitet. Jetzt bestimmen Sie als Spieler selbst über ihre perfekte Zirkus-Show - und das auf allen Plattformen vom Mobilgerät bis zum PC.

upjers beweist, dass der Traum vom Hobbyentwickler zum erfolgreichen Start-up möglich ist. 2006 im Landkreis Bamberg gegründet, hat sich die 3-Mann-Firma zu einem der führenden Entwickler und Publisher von Browserspielen sowie Apps in Deutschland entwickelt.

Nun warten vom Clown bis zur Hochseiltänzerin alle Artisten auf ihren großen Auftritt im neu überarbeiteten My Free Circus Game! Die wohl größte Änderung am Gameplay besteht in der Darsteller-Auswahl. Jetzt können Sie als Spieler ganz individuell Ihre eigene Show mit Artisten und Zirkustieren zusammenstellen.

Bis zu vier Darsteller bestreiten jetzt ihren Auftritt und begeistern das My Free Circus Publikum. Je nachdem, wie zufrieden die Zuschauer und Darsteller sind, erhält der Spieler einen Bonus. Mit dieser Änderung wird der Fokus im Spiel stärker auf die Zirkus-Show gelegt. Natürlich gab es noch weitere Verbesserungen im Game Design, so dass man durchaus von „My Free Circus – Remastered“ sprechen kann.

upjers versüßt allen Bestandsspielern den Einstieg in die neue Spiel-Version mit 50 Einheiten Premiumwährung als Gratis-Geschenk und lädt alle ein, sich von den tollen Neuerungen zu überzeugen. Wer das Spiel noch nicht kennt, der sollte sich jetzt ganz schnell die App holen oder sich für das Browsergame anmelden. Denn die App kombiniert auf beeindruckende Weise Clown App-Features mit Zirkus App-Gestaltungsmöglichkeiten. So gibt es unter anderem:

Unterschiedliche Artisten, die Sie für Ihre Zirkus-Show engagieren können. Die Auswahl reicht von Akrobaten über Messerwerfer, Dompteure und Zauberer bis zu Hochseilartisten

Vielfältige Zirkus App-Attraktionen, Dekorationen und Besucherangebote wie Backwagen, Kochwagen und Süßwarenwagen ergänzen die vorbildnahe Zirkus-Szenerie.

Detailreiche, farbenfroh gestaltete MyFreeCircus-Grafiken mit tollen Animationen für beste Unterhaltung.

Spannende Herausforderungen und Quests in einer rundum unterhaltsamen Clown-App

Eine leicht verständliche Spielsteuerung und langanhaltenden Spielspaß

Weitere Informationen und die Links zur Installation der App für Android und iOS finden Sie an diesem Direktlink bei upjers.com, hier erreichen Sie die Browsergame-Version des Spiels, die Sie unabhängig von der Plattform mit jedem Browser spielen können, auch auf dem PC oder Notebook.