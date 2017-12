Mein neues Smartphone hat kein Radio mehr, wie kann ich trotzdem Radio hören?

Wer sich ein neues Smartphone zulegt, stellt in immer mehr Fällen fest, dass kein Radio mehr an Bord ist. Was hat es damit auf sich und welche Alternative können Sie für den gewohnten Radioempfang nutzen?

Der Empfang von UKW-Radio (Ultrakurzwelle) per Mobiltelefon gehört eher zu den aussterbenden Geräteeigenschaften. Während die allermeisten klassischen Feature-Phones mit einem Radio-Modul ausgestattet waren, ist dies heute bei den modernen Smartphones immer seltener der Fall. Denn bei den Herstellern ist das Mitliefern der Headsets (Ohrhörer), die auch als Antenne dienen, nicht gerade beliebt. Manche Hersteller würden sogar am liebsten gleich die ganze 3,5 mm-Miniklinkenbuchse abschaffen.

Wenn Sie also Wert auf diese Geräteeigenschaft legen, sollten Sie das Vorhandensein von Radioempfang vor der Anschaffung prüfen. Vereinzelt werden Smartphone wie z.B. das LG Stylus 2 auch mit einer Empfangseinrichtung für das hochwertigen DAB+-Digitalradioausgestattet.

Als Alternative zum terrestrischen Radioempfang bietet jedes Mobilgerät Ihnen die Möglichkeit, den Internet-Zugang auch für den Radioempfang per Streaming zu nutzen. Der Haken an der Sache ist, dass Radioempfang über eine Internet-Verbindung im Gegensatz zum „Offline-Radio“ Ihre Daten-Flatrate belastet. Faustregel: Pro Stunde werden rund 50 bis 100 MB verbraucht. Daher ist der dauerhafte Radioempfang bei Mobilfunkempfang keine Option. Besteht hingegen eine WLAN/Wi-Fi-Verbindung, können Sie dem Radioempfang über Internet hemmungslos frönen.

Das Nutzen eines solchen Radio-Streams hat zudem den Vorteil, dass Sie keine Antenne anschließen müssen und nebenbei auch das Lauthören per Lautsprecher unterstützt wird. Dann benötigen Sie also nur die passende Radio-Streaming-App, die den Radioempfang aus dem Internet auf Ihrem Mobilgerät organisiert. Empfehlenswert ist hierzu die kostenlose App von Radio.de, die einen einfachen Zugriff auf 30.000 Sender bietet, inklusive praktisch aller namhaften Sender aus Deutschland.