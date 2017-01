Messenger-App mit Privatsphäre-Garantie: Hoccer funktioniert völlig ohne Registrierung

Hoccer ist die sichere Messenger-App, mit der Sie ohne eine Registrierung und Weitergabe von Klarnamen, E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer weltweit mit anderen Hoccer-Nutzern chatten und in Kontakt bleiben. Aber auch in der Nähe lassen sich neue Leute kennenlernen und Inhalte tauschen, auf Wunsch per Wurfbewegung an Einzelne oder direkt an eine Gruppe.

Der Weltweit-Modus steht für grenzenlosen Datenaustausch mit Nutzern auf dem ganzen Globus. Für komfortables Chatten sind Weltweitgruppen auf jeweils bis zu 10 Hoccer-Nutzer begrenzt. In der Zeit, in der ein User den Weltweit-Modus aktiviert hat, kann er von allen Weltweit-Nutzern persönlich angeschrieben werden. Gibt es interessante Kontakte, besteht die Möglichkeit per Freundschaftseinladung auch dann in Kontakt zu bleiben, wenn der Modus deaktiviert ist.

Es ist ebenfalls möglich, eine Weltweit-Gruppe in eine permanente Gruppe umzuwandeln, um mit allen Nutzern nach deren Bestätigung in Kontakt bleiben zu können. Durch die Aktivierung des Weltweit-Features werden GPS-Daten (Standortdaten) an die Hoccer-Server geschickt. Diese sind auf dem Transportweg verschlüsselt und werden auf dem Server entschlüsselt. Nach Deaktivierung des Weltweit-Modus werden jegliche GPS-Daten umgehend vom Server gelöscht.

Für Freunde in der Umgebung und die, die es werden möchten, ist der „In der Nähe”-Modus das spontane Data-Sharing Feature von Hoccer. Ohne Kontaktaustausch kann hier mit Menschen innerhalb einer Reichweite bis ca. 100 m Entfernung kommuniziert werden, sofern diese auch den Modus aktiviert haben. Eine „Anfreundung“ mit Einzelnutzern oder die Erstellung einer Gruppe mit unbegrenzter Teilnehmerzahl ist nicht nötig, kann aber veranlasst werden, um auch nach Verlassen des Moduses in Kontakt bleiben zu können.

So lassen sich gerade geschossene Selfies und Gruppenbilder direkt an beteiligte Personen senden und das wahlweise per Klick oder Wurfbewegung, denn Hoccer bietet im „In der Nähe“-Modus eine Gestensteuerung zum Versand von Nachrichten. So können Multimedia-Dateien in voller Größe spielerisch von einem Smartphone oder Tablet zum Nächsten „geworfen“ werden.

Die Hoccer-App: Verschlüsselung und Datenschutz

Hoccer ist ein Messenger-Dienst mit Privatsphäre-Garantie, bei dem alle Nachrichten und Dateien verschlüsselt übertragen werden, ohne dass der User Zugriff auf persönliche oder sensible Daten wie Telefonnummern und Verzeichnisse gewähren muss. So ist beim Sieger im Messenger-Test der Stiftung Warentest lediglich die Eingabe eines Nicknames erforderlich. Das schützt nicht nur sensible Daten des Users sondern ermöglicht auch eine ganz praktische Anwendung: Die Nutzung des Messengers auf WiFi-Geräten ohne SIM-Karten-Slot. Ein Vorteil gerade beim Versand von Audio-, Bild- oder Video-Inhalten, die der User beispielsweise direkt auf das Tablet schicken kann, auf dem er die Files ablegen möchte.

Hoccer sorgt für Datensicherheit, so stehen beispielsweise alle Hoccer-Server in Deutschland und unterliegen dem deutschen Datenschutzgesetz. Darüber hinaus setzen die Entwickler auf einen hohen Verschlüsselungsgrad. Zunächst ist keine Registrierung notwendig, der Nutzer gibt lediglich einen Nickname ein. Anschließend können Freunde mit Hilfe der App per SMS, E-Mail, Einladungscode oder QR-Scan hinzugefügt werden.

Bei Annahme der Freundschaftseinladung stellt Hoccer eine sichere Verbindung zwischen den Teilnehmern her, die anhand des sogenannten Fingerabdrucks, einer Prüfsumme des öffentlichen Schlüssels, verifiziert werden kann. Jeder User verfügt über einen privaten Schlüssel, der ausschließlich auf dem eigenen Endgerät abgelegt und nicht vom Serviceprovider gespeichert wird. Die verwendete asymmetrische Verschlüsselung, bestehend aus privatem und öffentlichem Schlüssel, ist ein wesentlicher Faktor, um Hoccer-Usern das höchste Maß an Sicherheit beim Chatten zu bieten.

In Ergänzung zur Datensparsamkeit und zur Transportverschlüsselung der einzelnen Nachrichten und Anhänge, komplettiert die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die hohen Sicherheitsstandards von Hoccer. Die Kommunikation zwischen Client und Server sowie zwischen den Hoccer-Servern besteht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen (SSL / TLS Verschlüsselung), die beispielsweise auch beim Online-Banking Anwendung finden. Es werden sogenannte „Pinned Certificates“ eingesetzt, um nicht auf die herkömmliche Kette an angriffsgefährdeten Browsern vertrauen zu müssen.

Vom User selbst werden keine Zugangsdaten gespeichert, ein User ist für Hoccer nur eine zufällig generierte Nummer und kann keinem mobilen Endgerät zugeordnet werden. Alle Zugangsdaten des Users werden direkt auf seinem mobilen Endgerät gespeichert. Hoccer hat weder Einsicht in Dateiformate, noch in die Inhalte der Nachrichten, die verschickt werden. Sie erreichen weitere Informationen und die Installation der Hoccer-App an diesem Direktlink im Google Play.