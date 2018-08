Mit Bus und Bahn bequem unterwegs

Mit der richtigen Android-App macht Bus- und Bahnfahren gleich viel mehr Spaß. So finden Sie immer den besten Anschluss.

Android / Deutsch / Open Source. Die App mit dem charmanten Namen "Öffi" hat sich zum Ziel gesetzt, den öffentlichen Personennahverkehr so bequem wie möglich zu machen. Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, fragt es, in welchem Verkehrsverbund Sie sich bewegen. Sie haben die Wahl zwischen europaweitem Fernverkehr, den Zügen der Deutschen Bahn und einer ganzen Reihe regionaler Anbieter. Neben deutschen Verkehrsnetzen sind auch einige europäische Netze verfügbar und sogar Dubai, Chicago und Sydney.



Unter "Nahegelegene Haltestellen" zeigt Öffi Ihnen, wo in Ihrer Nähe wann welche Busse und Bahnen abfahren. Sie möchten die Haltestelle auf einer Karte sehen? Dann tippen Sie deren Eintrag an, öffnen dann das Dreipunkt-Menü und wählen dort "Auf Karte zeigen". Im gleichen Menü können Sie die Haltestelle "Zu Favoriten hinzufügen".



Im eingebauten Routenplaner können Sie Haltestellen oder Hausadressen eingeben und sich die nächsten Verbindungen dazu anzeigen lassen. Sehr praktisch ist die grafische Routenübersicht. Hier sehen Sie auf einen Blick in einer senkrechten Zeitleiste, wann die Verbindungen starten, wie oft Sie umsteigen müssen und wie lange Sie unterwegs sind. Die beste Verbindung ist auf diese Weise sofort zu erkennen. Die App merkt sich, welche Verbindungen Sie bereits abgefragt haben, so dass Sie diese mit einem Fingertipp erneut aufrufen können.



Tippen Sie eine Verbindung an, kommen Details zum Vorschein. Die App zeigt die komplette Route jedes Zuges mit allen Haltestellen an. Mit einem Tipp auf das Kalender-Symbol können Sie die Verbindung direkt in Ihre Termine eintragen.



Öffi greift auf die offiziellen Fahrpläne der Verkehrsverbünde zurück. Verspätungen zeigt es an, sobald der Verkehrsanbieter diese online meldet.



Hier laden Sie Öffi herunter.