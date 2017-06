Mit der App EnergieCheck hilft Ihr Mobilgerät beim Geldsparen und gleichzeitig der Umwelt

Mit der kostenlosen App "EnergieCheck" erleichtern Sie sich die Handhabung und Auswertung Ihres Energieverbrauchs und nutzen die Daten zum effizienten und nachhaltigen Energie- und Geldsparen.

Um Energie zu sparen, sollten Mieter und Hausbesitzer ihre Verbräuche immer im Blick haben. Apps wie der kostenlose "EnergieCheck" helfen Ihnen dabei, Zählerstände zu sammeln und auszuwerten. Mit der neuen Scan-Funktion der App für Android und iOS ist das nun noch einfacher. Darauf weist die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mbH hin. Verbraucher können mit dem "EnergieCheck" ihre Zählerstände sekundenschnell per Smartphone oder Tablet speichern und langfristig überblicken. Das hilft beim Sparen von Energie und beim Senken der CO2-Emissionen. Rund 60.000 Nutzer haben den "EnergieCheck" bereits heruntergeladen.

Möchten Nutzer der App "EnergieCheck" ihre Zählerstände für Strom oder Heizenergie speichern, müssen sie jetzt nur noch ihr Smartphone oder Tablet vor den entsprechenden Zähler halten. Die App erkennt dann automatisch den abgebildeten Wert. Vorab ist nur einmalig die Art des Zählers auszuwählen. Wie schnell sich ein Zählerstand einscannen lässt, zeigt Ihnen dieses Video.

Die neue Funktion erleichtert das regelmäßige Sammeln von Zählerständen. Das ist sinnvoll, um Verbräuche häufiger als einmal pro Jahr zu prüfen. Viele Hauseigentümer und Mieter tun das nur, wenn die jährliche Rechnung eintrifft. Mit der App lassen sich dagegen auch im Laufe des Jahres Veränderungen beim Energieverbrauch erkennen und Sparerfolge sichtbar machen.

Sind die Verbrauchsdaten in der App gespeichert, können sie sofort ausgewertet werden. Um die Zählerstände regelmäßig abzulesen, kann in der App eine Erinnerung eingerichtet werden, beispielsweise einmal pro Monat. Das neueste Update des "EnergieCheck" ermöglicht das automatische Synchronisieren mit dem kostenlosen Energiesparkonto. Mit dem Online-Haushaltsbuch können Mieter und Eigentümer ihren Energieverbrauch noch genauer analysieren. Außerdem lassen sich Rechnungen eintragen und Verbrauchsdaten importieren und exportieren. Weitere Informationen und die Links in die Shop-Systeme zur Installation der App finden Sie an diesem Direktlink bei co2online.de.