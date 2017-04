Mit der Gratis-Apps CPU-Z für Android durchleuchten Sie Ihre Smartphone-Hardware

So ein Android-Smartphone oder -Tablet ist ein hochkomplexer und hochintegrierter Minicomputer. Doch was steckt wirklich drin? Welcher Prozessor, welche Schnittstellen und wieviel Speicher? Mit der kostenlosen App "CPU-Z für Android" durchleuchten Sie Ihr Mobilgerät.

Wer ein Android-Mobilgerät einsetzt, nimmt Hightech in die Hand. Doch so ein Smartphone oder Tablet ist im Wesentlichen eine "Black Box", was die Ausstattung mit Komponenten, Sensoren und Schnittstellen angeht. Doch mit der kostenlosen App "CPU-Z" sorgen Sie für Durchblick. Hardware-affinen PC-Anwendern ist seit langen Jahren das Windows-Tool "CPU-Z" bekannt, das es nun auch für Android-Mobilgeräte gibt.

CPU-Z ist ein wirklich nützliches Info-Tool, das Ihnen Infos zu Gerätemarke und Modell, zur Grafik (GPU, Auflösung, Taktung) und der Speicherausstattung (RAM) anzeigt. Hinzu kommen Infos zur System-Architektur und den Taktungen (Geschwindigkeit und Multiplier).

Interessant ist die Anzeige der aktiven CPU-Kerne, sofern das Gerät mit einer Dual- oder Multicore-CPU ausgestattet ist. Nützlich sind auch die Angaben über den Akku, die neben dem aktuellen Status und dem Ladezustand auch Temperatur und Spannung beinhalten. So fällt es leichter, einem verschlissenen Akku auf die Spur zu kommen.

Von besonderem Interesse im Defektfall ist das Menü "Sensors". Hier erhalten Sie nicht nur einen hervorragenden Überblick über die Sensoren Ihres Mobilgeräts, sondern können anhand der aktuellen Werte auch einschätzen, ob der betreffende Sensor korrekt arbeitet. Zusammengefasst analysiert CPU-Z die folgenden Funktionseinheiten eines Android-Systems:

System-Informationen: Gerätehersteller und -modell, Bildschirmauflösung, RAM, Speichererweiterung SoC (System On Chip): Name, Architektur, Taktung für jeden CPU-Kern Batterie-Informationen: Ladezustand, Betriebsstatus, Temperatur, Kapazität Gerätesensoren

CPU-Z für Android läuft trotz der Hardware-nahen Analyse auf allen Android-Geräten ab der Betriebssystem-Version Android 2.2. Es werden also keine speziellen Rechte benötigt und erst recht muss das Gerät nicht gerootet sein. Sie erreichen die Installation der App an diesem Direktlink im Google Play. Über einen In-App-Kauf kann auf Wunsch die Werbung in der kostenlosen Version der App entfernt werden.