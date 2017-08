Mit der kostenlosen VPai Android-App halten Sie Ihre Erlebnisse in 360° fest

360°-Videoaufnahmen und -Fotografie sind sehr im Trend und werden von immer mehr Mobilgeräten mit dem Android-Betriebssystem unterstützt. Die neue, kostenlose Version der VPai Android-App zum Festhalten und Teilen von Erlebnissen in 360° bietet Bildfilter, Zeitraffer und VPai Community-Portal.

VIA Technologies, Inc., stellt die neue Version seiner VPai Android-App vor. Version 2.0 erweitert die App um eine Vielzahl von neuen Funktionen und Features für das Festhalten und Teilen von Erlebnissen und Momenten in 360°, die Sie mit Ihrem Android-Mobilgerät oder einer speziellen 360°-Kamera aufgenommen haben. Zu den neuen Funktionen und Features gehören:

Filter: 12 neue Farbfilter können nun im Vorschau-Modus und zur Bearbeitung von Aufnahmen in der App angewendet werden. Dazu gehören ein Schwarzweiß-Filter, eine Vielzahl an Beauty Features für Portraitaufnahmen sowie sogenannten Skelton-Filter, die Aufnahmen in die Optik einer Zeichnung übertragen.

Space: Die neue VPai Plattform ermöglicht Nutzern der App, Fotos und Videos in die VPai-Cloud zu laden und mit anderen Mitgliedern der VPai-Community zu teilen.

Zeitraffer: Die neue Zeitraffer-Funktion öffnet Nutzern eine völlig neue Dimension von 360°-Aufnahmen – mit Videofrequenzen in Zeitraffer.

Screen Capture: Nutzer können nun Screenshots direkt in der App erfassen und Ansichten im sogenannten „Crystal Ball“- oder „Asteroid“-Format als 360°-Aufnahme über alle gängigen Social Media-Plattformen teilen, von Pinterest über Instagram bis zu Google+ und Twitter.

Weibo Live-Streaming: zusätzlich zu YouTube und Facebook unterstützt die App nun auch die in China populäre Social Media-Plattform Weibo.

„VIA arbeitet stets daran, allen Nutzern neue Wege zu eröffnen, um das Medium 360°-Aufnahmen auf kreative Art und Weise zu nutzen”, erklärt Richard Brown, VP International Marketing bei VIA Technologies, Inc.. „Die neuen Features unserer erweiterten Version 2.0 unterstützen diese kreativen Einsatzoptionen von 360°-Videoaufnahmen und -Fotografie.”

Zusätzliche Informationen über die VPai-Plattformen sowie über Bezugsquellen von Partner-Produkten finden Sie unter www.vpai360.com. Die VPai Android-App erhalten Sie an diesem Direktlink im Google Play.