Mit "Talk to Me" haben Sie jederzeit Ihren kostenlosen Übersetzer zur Hand

Für Star Trek-Fans ist der "Universal-Translator" schon seit den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts kein unbekanntes Gerät. Bis heute ist es aber erstaunlich wenig bekannt, dass Sie mit der kostenlosen Android-App "Talk to me", einem "Real-time speech to speech translator", dem Translator von Captain Kirk schon erstaunlich nahe kommen.

Zwar werden Fremdsprachenkenntnisse im „globalen Dorf“ immer wichtiger, aber wer kann schon in allen Wunschsprachen parlieren? Damit z.B. Urlaubs- oder Geschäftsreisende es jenseits der Grenzen sprachlich einfacher haben, ist die Android-App "Talk to Me" eine geniale Hilfe. Sie möchten einen Arzt konsultieren, örtliche Informationen einholen oder interessieren sich für ein Produkt?

Ganz häufig fallen einem auch beim Gespräch mit Ortsansässigen nicht die richtigen Vokabeln ein. Dann ist "Talk to me" Ihre Lösung, denn diese App ist ein „Real-time speech to speech translator“, der Ihnen folgende Eigenschaften bietet:

Die App erfasst Ihre in einer wählbaren Sprache gesprochenen Sätze in Textform und stellt sie schriftlich dar.

Die Sätze werden in eine wählbare Zielsprache übersetzt und dann laut vorgelesen.

Mit Talk to Me verständigen Sie sich auch in Sprachen, die nicht zu Ihrem persönlichen Repertoire gehören. Dabei ist die Bedienung der App extrem einfach: Stellen Sie in den Listenfeldern FROM und TO die gewünschten Sprachen ein. Tippen Sie dann auf das Mikrofon-Symbol, um die Spracheingabe zu starten. In Sprechpausen stoppt die Aufzeichnung automatisch und gibt Ihre Eingabe als Text aus und spricht ihn automatisch in der Zielsprache. Möchten Sie die Wiedergabe wiederholen, tippen Sie auf das Lautsprecher-Symbol. Um die Übersetzung in die Zwischenablage zu kopieren, tippen Sie einfach auf den Text.

Von Talk to Me werden 2 Versionen angeboten, die allerdings beide nur mit einer Internet-Verbindung funktionieren:

Talk to Me Classic (grünes Mikrofonsymbol) benutzt für alle Speichervorgänge den Telefon-speicher. Im Redaktionstest arbeitete diese Version schneller. Talk to Me Cloud (blaues Mikrofonsymbol) benutzt hingegen einen Online-Speicher. Für die Business-Nutzung ist daher die Classic-Version aus Sicherheitsgründen vorzuziehen.

Die App ist kostenlos und arbeitet uneingeschränkt mit den vom Android-System unterstützten Sprachen Englisch (UK), Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Es werden aber High-Quality-Sprachwiedergaben und zusätzliche Zielsprachen kostenpflichtig als Erweiterungen angeboten.