Mobile Bewerbung – Mit der Job App Yourfirm über Smartphone bewerben

Nachwuchs- und Fachkräfte können sich ab sofort auf Android- und iOS-Mobilgeräten mit wenig Aufwand bei ihrem Wunscharbeitgeber über die Job App von Yourfirm bewerben. Sehr praktisch: Ein bei Xing oder LinkedIn hinterlegter Lebenslauf wird automatisch generiert.

Mobilität und die dazugehörigen Geräte begleiten uns jeden Tag. So wie der Gang an den Arbeitsplatz. Jeden Tag stellen wir uns neuen Herausforderungen und es soll auch mal eine berufliche sein. Wenn wir uns also auf die Jobsuche danach machen, wollen wir das am Liebsten mobil, unterwegs und einfach haben. Mit der neuen App von Yourfirm ist es einer Jobbörse gelungen, diese Wünsche zu erfüllen und sie geht damit in die Vorreiterposition des Bewerbens über Smartphone.

Bewerbungen per Job-App sind ein aktueller Trend

Der heute alltägliche Gebrauch von Smartphones oder anderen mobilen Endgeräten zieht sich durch alle Lebensbereiche. Wir kommunizieren ständig darüber, bestellen per One-Klick die neue Frühlingsjacke oder die Pizza am Abend. Um sich diese Dinge leisten zu können, braucht man einen Job und warum diesen oder den zukünftigen nicht auch am Smartphone oder Tablet finden? Laut einer Studie von Wollmilchsau gaben 76 % der Befragten an, sich gerne mobil bewerben zu wollen. Yourfirm, die Jobbörse für den Mittelstand, ist diesem Trend auf die Spur gekommen und hat ihre App optimiert. Nachwuchs- und Fachkräfte können sich ab sofort (sowohl auf Android, als auch iOS) mit wenig Aufwand bei ihrem Wunscharbeitgeber über die Job-App von Yourfirm bewerben.

Ein bei Xing oder LinkedIn hinterlegter Lebenslauf wird automatisch generiert und man kann aus einem Repertoire an ebenfalls hinterlegten Anschreiben auswählen. Um das Ganze flexibel zu halten, können zusätzlich beliebige Anhänge mitgeschickt werden. Eine weitere Neuerung ist die Videobewerbungsfunktion. Mit ihr kann der Bewerber sich selbst über seine Smartphone-Kamera mit einem Video dem Unternehmen vorstellen und einen ersten persönlichen Eindruck hinterlassen und sich dadurch von der Masse an rein schriftlichen Bewerbern abheben. Dies sind die Installationslinks für die Job-App von Yourfirm: