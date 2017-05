Mooveez: Englisch lernen mit Filmklassikern nun auch für Android und iPhone

Die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen nimmt weiter zu. Die neue, innovative Lernmethode von Mooveez verspricht echte Erfolge mit Spaß – egal ob beim intensiven Lernen zuhause, auf Reisen oder beim Warten auf die Bahn.

Mooveez, die App, die Filmgenuss mit Sprachenlernen kombiniert, ist jetzt für alle Android-Smartphones und -Tablets sowie iPhones erhältlich. Somit können nun noch mehr Menschen mit der innovativen Methode ihr Englisch mit Spaß verbessern. Dafür sorgen Schauspieler als „Lehrer“: Die App bietet All-Time-Classics mit interaktiven Untertiteln, die schnelle Erfolge ebenso wie Spaß beim Lernen garantieren. Die Lerngeschwindigkeit gibt dabei der einzelne Nutzer vor: Orts- und zeitunabhängig entscheidet er, ob er intensiv aber doch nebenbei zuhause beim Filmeschauen lernt, oder aber zwischendurch beim Warten auf die Bahn sein Englisch verbessert – ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Da man sein Smartphone heutzutage immer dabei hat, kann man mit Mooveez überall Leerlaufzeiten nützlich gestalten – anstatt bei Facebook seine Zeit zu vergeuden.

Was Mooveez besonders macht

Perfekt Englisch sprechen zu können wird heutzutage im geschäftlichen oder im privaten Umfeld immer wichtiger. Das Verbessern der eigenen Kenntnisse ist also selbstverständlich. Allerdings ging dies bislang mit Vokabelpauken und unkreativen Übungen einher. Da hierbei der Spaß fehlt und Erfolge mühsam erarbeitet werden müssen, bleibt der Großteil nicht lange am Ball. Mooveez verändert deshalb nicht nur wie man eine Fremdsprache lernt, sondern löst auch das Problem, der fehlenden langfristigen Motivation, wodurch langweiliges, schwieriges und zeitintensives Lernen der Vergangenheit angehört. Mooveez nutzt dafür die natürliche Methode mit der wir auch unsere Muttersprache erlernt haben – indem wir zuschauen und -hören, verstehen und nachahmen. Mit den Filmklassikern vergeht die Zeit dabei wie im Flug, weil man mit Spaß bei der Sache ist und so das Lernen lieben wird.

Da bei regulären Untertiteln das Problem besteht, dass der gesprochene Inhalt nur verkürzt und vereinfacht wiedergegeben wird, was es erheblich erschwert, sein Englisch nachhaltig zu verbessern, setzt die App mit ihrer besonderen Methode an. Im Splitscreen wird der genaue Wortlaut in zwei übersichtlichen Spalten auf Englisch wie auf Deutsch eingeblendet. Darüber hinaus ist jeder Satz mit einem Bild des entsprechenden Schauspielers versehen, so behält man auch in unübersichtlichen Szenen den Durchblick.

Darüber hinaus bieten die Mooveez-Untertiteln Interaktivität mit Komfort: Mit nur einem Klick springt man zu einem Zitat zurück, das man nicht verstanden hat – mit einem „normalen Film“ ist dies sehr umständlich. Zusätzlich kann man Audio-Karteikarten mit Originalton abspeichern, um diese später immer wieder aufrufen zu können, bis man sie gelernt hat. Kulturelle Erläuterungen helfen außerdem dabei, tiefer in die Sprache einzudringen und sein Englisch nachhaltig zu verbessern. Sie bieten Informationen zu Slang-Begriffen und Satzverbindungen, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, von Muttersprachlern aber häufig verwendet werden.

Warum Mooveez auf Filmklassiker setzt

Filmklassiker möchte man nicht nur immer wieder anschauen, sondern man kennt auch die Handlung – dies ermöglicht es, sich auf das Sprechenlernen zu konzentrieren. Auf diese Weise lernt man quasi nebenbei und mit Spaß Englisch. Von den über 200.000 englischen Wörtern machen 1.000 Wörter 60 Prozent und 3.500 Wörter bereits 80 Prozent des am meisten benutzten Vokabulars aus – wenn man bedenkt, dass ein Film durchschnittlich 2.000 Wörter enthält, beherrscht man so schnell nicht nur einen Großteil der Alltagssprache, sondern die auch die wichtigsten Wörter. Da jeder unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, bietet die App Filme in drei Schwierigkeitsstufen an.

„Beim Laufen, das man aus Leidenschaft betreibt, geht es nicht darum, wie viele Kilometer man rennen muss, um abzunehmen. Man läuft, weil man Spaß hat – die Fitness ist ein positiver Nebeneffekt. Ebenso verändert Mooveez das Lernen: Es geht nicht darum, wie lange ich lernen muss, um mein Englisch zu verbessern, sondern vielmehr darum, die Filme zu genießen – die Sprachkenntnisse verbessern sich quasi nebenbei“, erklärt Miroslav Pesta, Geschäftsführer von Archimedes Inspiration, dem Herausgeber von Mooveez. Weitere Infos sowie die Installationslinks für Android-Mobilgeräte, iPhone und iPad finden Sie unter www.mooveez.de.