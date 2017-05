Neues Doodle-Design macht Ihre Online-Terminfindung noch einfacher

Ob für die Vorstandssitzung, ein Team-Meeting, ein Abendessen mit Freunden oder den Vereinsausflug - die Terminfindung ist oft nervtötend, zeitfressend und wie der sprichwörtliche Sand im Getriebe. Aber es gibt mit Doodle ein wirksames Gegenmittel! Der führende Online-Terminplaner hat nun einen komplett überarbeiteten Look lanciert.

Termine einfach schneller finden: Mit dem führenden Online-Terminplaner doodle sorgt die Doodle AG mit Sitz in Zürich rund um den Globus für enorme Zeitersparnis. Der kostenlose Basisdienst ist in 22 Sprachen verfügbar und wird monatlich von über 26 Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt - ob für die Vorstandssitzung, ein Team-Meeting, ein Abendessen mit Freunden oder den Wochenend-Trip.

Ab sofort profitieren auch die deutschen Nutzer vom runderneuerten Doodle: Der führende Online-Terminplaner lanciert heute den verbesserten Auftritt seiner Desktop-Version und seiner mobilen Apps. Der Doodle-Relaunch bietet nicht nur eine ansprechende zeitgemäße Optik, sondern auch einen verkürzten Prozess bei der Terminfindung sowie eine größere Übersichtlichkeit bei Umfragen mit vielen Teilnehmern. Premium-Abonnements mit zusätzlichen Funktionen ergänzen das Doodle-Angebot.

Ein wichtiger Faktor bei der Neugestaltung war das Feedback der Nutzer, die von Anfang an in die Entwicklung eingebunden wurden. Seit Jahresbeginn wurde das neue Doodle schon erfolgreich in einigen internationalen Märkten eingeführt und stößt auf ein durchweg positives Echo. Moderner und zugleich spielerischer macht die intuitive Nutzeroberfläche die Terminplanung jetzt noch einfacher – das ist Doodle 2017.

„Wenn es schnell und unkompliziert geht, dann kann sogar das Planen von Terminen mit mehreren Leuten Spaß machen", erklärt der verantwortliche Senior Product Manager Matthias Suter die Idee hinter Doodles neuem Auftritt. „Unsere neue Desktop-Version und die beiden erfolgreichen mobilen Apps für iOS und Android machen mit ihrer Benutzerfreundlichkeit das Verabreden zum Kinderspiel."

Statt umständlicher Abstimmung über E-Mail oder in WhatsApp-Gruppen kann man mit Doodle jetzt in nur noch drei Schritten eine Terminumfrage erstellen und verschicken – ob für private oder berufliche Treffen. Ohne Registrierung können die Teilnehmer die für sie passenden Daten auswählen. Der Organisator muss anschließend nur noch mit einem Klick den besten Termin für alle aussuchen. Demokratisch, völlig kostenfrei und für jeden mit einem Internet-Anschluss zugänglich. Weitere Infos und die Installationslinks für die Apps finden Sie unter www.doodle.com.