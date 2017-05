Notizen auf dem Handy

Das Smartphone hat man heute immer dabei. Was liegt also näher, als den Einkaufszettel und andere Notizen auf dem Mobilgerät zu speichern?

Android / Englisch / Open Source. CrocodileNote ist eine App, mit der Sie einfache Notizen auf Ihrem Android-Handy speichern können. Die App kann Ihre Notizen verschlüsselt oder im Klartext speichern. Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, suchen Sie sich aus, ob sie verschlüsseln möchten oder nicht.



Die Notizen sind innerhalb der App in Ordner (Folder) unterteilt. Zunächst enthält jeder "Folder" nur eine Datei mit Notizen. Sie können diesem mit der Schaltfläche "Add" weitere Ordner hinzufügen. Die Notizen werden auf der Speicherkarte des Handys im Ordner "CrocodileNote" abgelegt. Dort finden Sie Ihre "Folder" und darin die Dateien mit Ihren Notizen. Diese heißen "data_0.dat", "data_1.dat" und so weiter. So können Sie Ihre Notizdateien einfach auf ein anderes Gerät kopieren.



Anfangs gibt es nur den Ordner "___Main___". Diesen können Sie antippen und Notizen hinein schreiben. Eine blaue Linie bezeichnet das Ende des Notizzettels. Ist diese nicht zu sehen, so ist Ihr Zettel länger als der Bildschirm. In dem Fall können Sie ihn durch auf- und abwischen verschieben.



Unter dem Zettel befinden sich vier Schaltflächen:

Mit "Save" speichern Sie Ihre Notizen.

Mit "Save & Exit" speichern Sie und verlassen die App.

"Add" erzeugt - wie schon erwähnt - eine neue Datei.

Und "Return" bringt Sie zurück zum Startbildschirm von Crocodilenote.



Um einen Ordner zu löschen, tippen Sie zuerst auf "Delete" und dann auf den Ordner. Das Programm fragt nach: "Really delete...?" Wenn Sie das mit OK bestätigen, wird der Ordner gelöscht.



Wenn Sie Ihre Notizen verschlüsselt speichern, werden diese durch ein selbst gewähltes Passwort geschützt.

