Praktischer Stadtführer

Cityzen zeigt Ihnen Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, Tankstellen und vieles mehr in allen Städten der Welt. Seine Daten bezieht die quelloffene App aus dem OpenStreetMap-Projekt.

Android / Englisch / Open Source. Der Stadtführer startet mit einer gekachtelten Übersicht über die wichtigsten Orte in einer Stadt: Cafés, Bars, Clubs, Restaurants, Imbissbuden, Hotels, Tak. und Haltestellen, Ärzte und Apotheken, Banken und Geldautomaten, Supermärkte, Parkplätze sowie Auto- und Fahrradvermietungen.



GPS schaltet die App automatisch ein. Sobald Sie eine der Kategorien antippen, zeigt Cityzen entsprechende Einrichtungen in der Nähe an, zunächst wieder in Form von Kacheln. Tippen Sie diese an, erscheint ein Fenster mit den Informationen, die in OpenStreetMap darüber gespeichert sind. Das können Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten und Internet-Adresse sein. Interessant für Rollstuhlfahrer und Kinderwagenschieber ist der Hinweis, wie gut eine Lokalität für derlei Gefährte geeignet ist (z.B. "Wheelchair: limited", zu deutsch: "Mit Rollstuhl eingeschränkt zugänglich").



Sie können jetzt oben auf das Herz tippen, um diesen Ort Ihren Favoriten hinzuzufügen. Oder Sie klicken auf den Bleistift, um selbst Informationen in OpenStreetMap einzutragen. (Das funktioniert nur, wenn Sie schon beim OpenStreetMap-Projekt als Bearbeiter registriert sind.) Unten im Fenster wird ein Kartenausschnitt eingeblendet, und wenn Sie auf "directions by car" tippen, zeigt Ihnen das Programm wie Sie hinkommen.



Cityzen ist ein Open-Source-Projekt, das nach eigener Aussage der Community verpflichtet ist und auf die übliche Datensammelei zugunsten Ihrer Privatsphäre verzichtet. So richtig fertig wirkt die App noch nicht, aber ich finde das Konzept super: Aus OpenStreetMap zusammen mit der Community mehr machen!



