Rette Murphy: VBG präsentiert Spiele-App für Sicherheitstraining am Smartphone

Spielend zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz: Die VGB präsentiert mit "Rette Murphy" eine neue App für Arbeitsschutz in der Zeitarbeit. Das Gratis-Gaming-App ist für Smartphones mit Android oder iOS verfügbar.

Flankierend für die bundesweite VBG-Zeitarbeitskampagne „Sicherheit zählt!“ stellt die gesetzliche Unfallversicherung VGB die neue App „Rette Murphy!“ vor. Die App richtet sich speziell an die Helfer in der Zeitarbeit, die dadurch verstärkt auf Gefahren am Arbeitsplatz aufmerksam gemacht werden sollen.

Ziel der Applikation ist es, die Spielfigur Murphy unfallfrei durch seinen Arbeitsalltag zu führen. Ein Arbeitstag besteht aus acht verschiedenen Parcours, entsprechend der acht Arbeitsstunden. Während des Spiels muss der Nutzer zum Beispiel den Schutzhelm finden, herunterfallendes Werkzeug, Stolperfallen und weitere Gefahren aus dem Weg räumen, um Murphy sicher ans Ziel zu bringen. Die Minigames in der App:

Paletten-Panik: Versuche den herabstürzenden Paletten auszuweichen. Alles Gute kommt von oben: Wische die herabfallenden Werkzeuge zur Seite! Quack-Maschine: Ziehe Murphys Hände rechtzeitig aus der Presse. Brille putzen: Wischen. Schnell! Schneller! Vorsicht: Explosiv! Ein dunkler Korridor. Wische die Hindernisse zur Seite. Hammertime: Versuche durch Neigen und Tippen, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Tür auf. Tür zu: Wo ist nur der Helm versteckt? Achtung, Kran! Tippe erst, wenn alles im grünen Bereich ist.

Sind die acht Parcours geschafft, erhöht sich die Schwierigkeit. Das Spiel ist für Smartphones konzipiert und ist für Android und iOS erhältlich. „Bei der App steht der Spaßfaktor im Vordergrund. Wir wollen mit diesem zweiten Kampagnenschritt die Zielgruppe erreichen. Die Sensibilisierung für Sicherheit am Arbeitsplatz ist der gewollte Nebeneffekt“, sagt Carsten Zölck. Mehr Informationen zu Kampagne „Sicherheit zählt!“ und die Downloads finden Sie unter http://sicherheit-bei-zeitarbeit.de/rette-murphy/.