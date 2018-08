Schlichte Apps für Ihren Androiden

Kalender, Galerie, Kamera, Taschenrechner, Uhr, Adressbuch, Zeichenblock, Taschenlampe, Musikspieler und Notizbuch: Das alles kann ein Smartphone sein. Und mit den Simple-Apps sogar besonders einfach.

Android / Deutsch / Open Source. Tibor Kaputa mag keine Werbung. Neugierige Apps mag er auch nicht. Und eigenwilliges Design ist dem Slovaken ein Graus. Deshalb entwickelt er eine Reihe einfacher Apps, die nur die nötigsten Berechtigungen brauchen, keine Werbung enthalten und sich streng an das von Google vorgegebene Android-Design halten: Die Simple Mobile Tools.



Kaputas Kalender ist übersichtlicher als der eingebaute Android-Kalender und lässt sich mit NextCloud abgleichen. Dabei können Sie mehrere Kalender in unterschiedlichen Farben anzeigen lassen. Der Kalender zeigt Termine in Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresansicht an. Feiertage lassen sich automatisch für eine Vielzahl von Ländern einfügen, darunter auch Deutschland. Darüber hinaus können Termine auch aus ics-Dateien importiert werden.



Die Kontakte-App sieht bis auf die Farbgebung fast genauso aus wie das Original von Android. In vielen Adressbüchern sammeln sich im Laufe der Zeit Dubletten an. Die Simple Kontakte filtern diese aus, wodurch das Adressbuch viel übersichtlicher wird.



Alle Apps zeichnen sich durch die gleiche schlichte Eleganz aus. Alles Überflüssige wurde weggelassen. Größtenteils kann das Ergebnis sich sehen lassen, manchmal beschneidet der Purismus aber den Komfort. So bietet die Kamera für meinen Geschmack zu wenig Funktionen. Und auch das Malprogramm hat außer schnellen kleinen Skizzen wenig zu bieten.



Trotzdem lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick auf die Simple Mobile Tools zu werfen und die eine oder andere davon auszuprobieren.



