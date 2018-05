Sicherer privater Messenger

Mit Briar chatten Sie verschlüsselt mit Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern. Den Kontakt stellen Sie direkt her – es gibt keinen zentralen Dienst im Hintergrund.

Android / Deutsch / Open Source. Briar ist ein so genannter "Peer-to-peer" Messenger. Das bedeutet, dass das Programm den Kontakt direkt zwischen zwei Handys herstellt, ohne einen Server, der den Kontakt vermittelt. Sie laden bei Briar nicht wie bei Whatsapp Ihr komplettes Adressbuch hoch – wohin auch? Es gibt ja keine Zentrale!



Wie kommen dann Kontakte zustande? Mit Briar stellen Sie den Kontakt bei einer persönlichen Begegnung in der so genannten Wirklichkeit her. Um einen neuen Kontakt anzulegen, tippen Sie auf das Plus oben rechts in der App. Es erscheint ein Erklärungstext, und wenn Sie auf "Weiter" tippen, fragt die App nach Berechtigungen für Bluetooth und Fotos. Als nächstes erscheint ein zweigeteiltes Bild: oben sehen Sie die Sicht Ihrer Kamera, in der unteren Hälfte erscheint ein QR-Code. Jetzt erfassen Sie mit Ihrem Kommunikationspartner gegenseitig Ihre QR-Codes. Damit ist der Kontakt hergestellt.



Ab sofort können Sie mit Hilfe von Briar komfortabel, sicher und verschlüsselt kommunizieren. Neben dem direkten Kontakt zu einzelnen Partnern erlaubt Briar auch Gruppenchats, Foren und Blogs. Alle Nachrichten werden verschlüsselt auf Ihrem Handy gespeichert, nichts wandert in irgendeine Cloud. Bei Foren speichert jeder Teilnehmer das komplette Forum. Es ist daher nicht möglich, ein Forum zu "schließen", wie es bei Web-Foren vorkommen kann.



Um Ihre Daten zusätzlich zu schützen, benutzt Briar das anonyme TOR-Netz. So können eventuelle Spione noch nicht einmal Metadaten abfangen. Sogar wenn das Internet ausfällt, können Sie mit Briar weiter kommunizieren, vorausgesetzt, Ihre Kontakte sind in Reichweite von WLAN oder Bluetooth.



Mehr zum Thema