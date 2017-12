So bringen Sie Ihre Ortungsdienste auf Trab

GPS auf Handys gilt als unzuverlässig und langsam. Mit den richtigen Einstellungen kann Android aber Ihren Standort schnell und zuverlässig bestimmen.

Android / Deutsch / Open Source. Wenn Ihr GPS nicht richtig eingerichtet ist, kann es passieren, dass Ihr Gerät eine halbe Stunde oder länger braucht, bis es Ihre Position bestimmen kann.



Um GPS auf Android richtig einzurichten, gehen Sie in die Einstellungen Ihres Geräts. Dort öffnen Sie die Standort-Einstellungen. Zuerst muss GPS natürlich eingeschaltet sein - viele Apps erledigen das aber automatisch oder weisen zumindest darauf hin. Sie können also GPS auch ausschalten, so lange Sie es nicht brauchen. Das spart Strom und verlängert die Akkulaufzeit.



Schalten Sie dann den "Modus" auf "Hohe Genauigkeit", damit Ihr Gerät Ihren Standort schnell, genau und zuverlässig bestimmen kann. Ich empfehle außerdem, auch das "Herunterladen von A-GPS-Daten" zu aktivieren. Damit kann Ihr Handy Sie noch schneller orten, indem es auch Ihren Abstand von den nächsten Mobilfunkstationen in die Ortung einbezieht. Außerdem werden bei A-GPS die Bahndaten der GPS-Satelliten von einem zusätzlichen ortsfesten Empfänger zwischengespeichert und an Ihr Gerät übertragen, so dass Ihr Androide diese relativ großen Datenpakete nicht über die langsame Direktverbindung zu den Satelliten abfragen muss.



