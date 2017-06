So sichern Sie Ihr Adressbuch

Wie viele Adressen haben Sie auf Ihrem Handy? Bei vielen Benutzern sind es Hunderte. Sichern Sie sie!

Android / Deutsch / Open Source. Geht das Handy kaputt oder verloren oder wird es gestohlen, dann sind die darauf gespeicherten Daten weg. Wenn Sie jedoch eine oder mehrere Sicherungskopien haben, macht das nicht viel. Leider kann die Kontakte-App in einigen Android-Versionen nur 500 Kontakte exportieren. Eine zusätzliche App schafft Abhilfe.



Installieren Sie die App "Export Contacts" von F-Droid. Wenn Sie die App starten, erscheint zunächst ein Begrüßungsbildschirm mit viel unnötigem Text. Tippen Sie auf "Next". Im nächsten Bild zeigt die App an, in welchem Ordner und unter welchem Namen sie Ihre Kontakte speichern will. Sie können beides ändern, müssen aber nicht. Tippen Sie wieder auf "Next". Die App fragt noch einmal nach, worauf Sie auf "Begin" tippen. Jetzt erscheint ein Fortschrittsbalken. Ist dieser bei 100% angekommen, tippen Sie auf "Close". Jetzt können Sie die Datei vom PC aus mit AirDroid auf den Computer herunterladen.



Wenn Sie weniger als 500 Adressen haben, geht es auch einfacher. In dem Fall öffnen Sie zunächst die Kontakt-App. Tippen Sie dann auf das Mini-Menü und wählen Sie "Importieren/Exportieren". Im folgenden Fenster tippen Sie auf "Auf SIM-Karte exportieren". Es erscheint wieder Ihre Kontaktliste, damit Sie auswählen können, welche Kontakte Sie exportieren möchten. Wenn Sie einen Kontakt antippen, wird er angehakt. Oben zeigt Android an, wie viele Kontakte Sie ausgewählt haben. Wenn Sie jetzt erneut auf das Mini-Menü tippen, können Sie ankreuzen, dass Sie "Alle" Kontakte exportieren möchten.



Mehr zum Thema