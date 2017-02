Sortieren Sie Ihr Smartphone

Mit dieser App holen Sie die volle Leistung aus Ihrem Gerät - mit einer völlig neuen Benutzeroberfläche.

Android / Deutsch / Open Source. Die kostenlose App "KISS Launcher" räumt Ihr Smartphone auf und schafft Übersicht. Dabei wird Speicherplatz gespart und wertvolle Arbeitskapazität steht Ihren Apps zur Verfügung. Installieren Sie die App "KISS Launcher" aus dem PlayStore und tippen Sie auf die Home-Taste. Nun erscheint ein kleines Fenster. Hier wählen Sie die neue installierte App aus und bestätigen mit "Immer". Dadurch wird sie als Standard für Ihren Desktop festgelegt. Jetzt öffnet sich auch schon die neue Oberfläche.



Das Konzept ist einfach und schnell: Egal, was Sie mit Ihrem Smartphone tun möchten, Sie geben ein paar Buchstaben ein und erhalten ein Suchergebnis. Auf diese Weise starten Sie Apps, suchen Kontakte oder geben Rufnummern ein, die dann gewählt werden. Andere Begriffe können Sie mit nur einem weiteren Klick im Internet suchen.



Eine weitere sehr praktische Funktion des Programms ist die sogenannte "Kürzel"-Funktion. Tippen Sie einfach lange auf das Symbol einer App und dann auf "Kürzel hinzufügen / ändern". Sie können dann einen oder mehrere Schlüsselbegriffe von Leerzeichen getrennt eingeben. Nachher erscheinen entsprechende Apps schon durch bloße Eingabe dieser Begriffe. So können Sie zum Beispiel die App "OSMAnd" mit dem Kürzel "Navi" versehen.



Natürlich ist auch immer mal wieder praktisch alle Apps in einer Übersicht zu betrachten. Auch das ist möglich. Klicken Sie dazu einfach auf den grünen Kreis neben der Suchleiste. Vielleicht gibt es auch manche Anwendungen, die Sie besonders oft benötigen. Dann können Sie sie mit einem langen Klick und dann "zu Favoritenleiste hinzufügen" auf der Suchleiste anzeigen lassen, sobald Sie auf den grünen Kreis tippen.