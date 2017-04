Sweet Home WiFi Picture Backup: Geniales Gratistool gegen Bild- und Filmverluste

Damit Sie bei einem Geräteverlust oder Speicherdefekt Ihres Mobilgeräts keine unwiederbringlichen Bilder oder Filmaufnahmen verlieren, gibt es mit Sweet Home WiFi Picture Backup eine spezialisierte Android-App. Sehr praktisch: Das kostenlose Tool sichert Daten automatisch in einem NAS Ihres lokalen Netzwerks.

Sweet Home WiFi Picture Backup nutzt einen Netzwerk-Datenspeicher (NAS, Network Attached Storage) zum Sichern Ihrer Bilddateien. Solche NAS-Speicher können einfach aus einem USB-Stick oder einem USB-Festplattenlaufwerk bestehen, die an einer Fritz!Box angeschlossen sind. Die Fritz!Box gibt dann den Speicherplatz für den Netzwerkzugriff frei. Alternativ bietet der Markt NAS für den Büroeinsatz als eigenständige Geräte in vielen Kapazitäts- und Leistungsstufen an, Komplettpreis ab rund 500 Euro.

Ausführliche Hinweise zum Anschluss und der Einrichtung finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Fritz!Box bzw. Ihrem Router mit NAS-Unterstützung. Die Vorteile dieser Lösung:

Sie sind nicht auf eine Inter-net-Verbindung angewiesen, es wird nur die Verbindung innerhalb Ihres lokalen Netzwerks (LAN, WLAN) benötigt.

Wenn Sie aus Sicherheitsgründen gegenüber einem Cloud-Speicher Vorbehalte haben, ist die Nutzung eines NAS die Lösung, denn Sie geben die Daten nicht aus der Hand.

Ein NAS können Sie zusätzlich zur Sicherung Ihrer weiteren Business-Daten einsetzen, auch parallel zusammen mit anderen Backup-Lösungen.

Sweet Home WiFi Picture Backup ist eine schlanke Android-App, die Ihre Bilder und Filme vom Smartphone z. B. auf einen USB-Stick sichert, der als NAS per USB-Schnittstelle an eine Fritz!Box angeschlossen ist. Besonders praktisch und zeitsparend dabei ist, dass die App diese Aufgabe automatisch erledigt, sobald Sie Ihr Büro betreten und sich Ihr Android-Mobilgerät wieder mit Ihrem Heimnetzwerk per WLAN verbindet.

Alternativ können Sie den Upload-Vorgang auch mit dem Ladevorgang des Mobilgeräts verknüpfen, indem Sie bei der Einrichtung der App im ersten Screen das Listenfeld Automatic Upload auf When charging setzen.

Sweet Home WiFi Picture Backup ist bislang vom Entwicklungsstatus her als „Alpha“ gekennzeichnet, also offiziell in einer früheren Entwicklungsphase. Trotzdem funktionierte die App im Redaktionstest fehlerfrei, was auch die Vielzahl der Kommentare von zufriedenen Nutzern im Google Play belegt.

Von der App gibt es im Google Play eine kostenlose Version. Darüber hinaus wird eine Donation-Version angeboten, bei der dem Entwickler 2,25 Euro gespendet werden.