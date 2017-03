ToyAlarm passt auf Kinder auf – und warnt vor der Puppe „My Friend Cayla“

Nicht alle Produkte kommen fehlerfrei beim Kunden an. Ist etwas nicht in Ordnung, sprechen die Unternehmen einen Rückruf aus. Der kommt nur leider sehr selten beim Kunden an. Die App ToyAlarm spricht eine Warnung aus – und zwar speziell bei Meldungen, die Kinder betreffen. Auch vor der Puppe „My Friend Cayla“ warnt die App.

Vernichten Sie diese Puppe! So schallt es zurzeit durch alle Medien. Die Bundesnetzagentur erklärt das Kinderspielzeug „My Friend Carla“ zu einer verbotenen Sendeanlage. Sogar der Besitz sei laut Auffassung der Bundesnetzagentur strafbar, weswegen Eltern die Puppe ihrer Kinder nicht nur einsammeln, sondern sogar vernichten sollen. Die Puppe verfügt nämlich neben ihrem Engelshaar auch über eine Aufnahmefunktion. Aufgezeichnete Sprache kann via Bluetooth auf ein mobiles Gerät übertragen werden – auch durch dicke Mauern hindurch. Der Hersteller der Puppe wehrt sich gegen das Verbot, sodass der Fall die Medien noch einige Zeit lang beschäftigen wird.

Dr. Sven Abels, Geschäftsführer der Ascora GmbH: „Als Vater bin ich der Meinung, dass Geräte mit Aufnahmefunktion, die ihre Aufzeichnungen dann sogar noch per Bluetooth an eine App weitergeben, nichts im Kinderzimmer verloren haben. Insofern bin ich dankbar, wenn ich über solche Warnungen wie jetzt bei der Puppe informiert werde. Unsere kostenlose App ToyAlarm tut genau dies. Sie informiert den Nutzer über alle Rückruf-Aktionen und Warnungen – und zwar exakt abgestimmt auf den Bereich Kinderzimmer. Eltern sind somit immer auf der sicheren Seite und verpassen keine wichtige Information mehr.“

ToyAlarm liegt als Gratis-App für die Systeme Android und iOS (iPhone) vor. Das mobile Alarmsystem gibt sofort per Push-Nachricht eine Warnung aus, wenn Teddys, Schnuller, Strampler, Buggys oder Windeln vom Hersteller aufgrund eines Produktionsfehlers zurückgerufen werden. Oder wenn eine offizielle Warnung ausgesprochen wird.

Die App ist kostenfrei. Sie lässt sich aber für 1,99 Euro zur Premium-Version aufstocken. Die Premium-Version verzichtet auf Werbung, erlaubt unbegrenzt viele Schlagwörter in einer individuellen Produkt-Merkliste und aktiviert die aktive Push-Benachrichtigung bei neu ausgesprochenen Rückrufen. Weitere Infos und die Installationslinks finden Sie auf der ToyAlarm-Produktseite.