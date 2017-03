Visitenkarten zeitsparend per ABBYY Business Card Reader mobil erfassen

Wer häufig mehrere Visitenkarten von Messen, Ausstellungen und Visitenkarten-Partys mitbringt, kennt das Problem: Es kostet erhebliche Zeit und Mühe, die Visitenkarten in die Kontaktdatenbank aufzunehmen. Mit der App ABBYY Business Card-Reader ersparen Sie sich die umständliche manuelle Erfassung und haben alle Infos in Ihrem Mobilgerät zur Hand.

Visitenkarten auch heute noch in der Geschäftswelt das wichtigste Mittel, um mit Businesspartnern und Kunden die Kontaktdaten auszutauschen und damit im Gedächtnis zu bleiben. Wenn Ihnen die Zeit fehlt, die wertvollen Daten in Ihre Android-Kontakte oder ein anderes Adressbuch zu übernehmen und damit jederzeit schnell verfügbar zu halten, ist die App „ABBYY Business Card Reader“ (BCR) Ihre Lösung.

Die Android-App kombiniert das Erfassen (Scannen) der grafischen Vorlage mit der hochwertigen Texterkennungstechnologie von ABBYY. Zudem unterstützt die App das zeitsparende Weiterverarbeiten Ihrer Daten. Dadurch müssen Sie Daten wie Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere Informationen, die typischerweise auf Visitenkarten stehen, nicht mehr händisch eingeben. Sie sparen somit eine Menge Zeit und reduzieren typische Fehler bei der manuellen Eingabe, wie sie speziell auf den kleinen Touchscreen-Tastaturen häufig vorkommen.

Die Erkennungsgenauigkeit der App ist erstaunlich hoch. Der Reader erkennt rund 90% aller Texte auf Visitenkarten und ordnet die gelesenen Informationen richtig zu, was insbesondere bei Visitenkarten in unterschiedlichen Sprachen hilfreich ist. Neben deutschen erkennt die App auch englische, französische, italienische und spanische Visitenkarten, sodass Sie auch bei einem multikulturellen Datenaustausch nicht vor Probleme gestellt werden. Es können sogar auf derselben Visitenkarte bis zu drei verschiedene Sprachen enthalten sein. Der ABBYY Business Card Reader verarbeitet sie trotzdem korrekt.

Zu den Vorteilen der ABBYY Business Card Reader-App zählt die einfache Bedienung aus einem übersichtlichen Hauptmenü heraus. Wer auch auf den Sozialen Netzwerken unterwegs ist, für den ist die Funktion der App nützlich, direkt bei Facebook, LinkedIn oder Twitter nach zusätzlichen Informationen über einen neu erfassten Kontakt zu suchen.

Sie erhalten die ABBYY Business Card Reader-App in einer kostenlosen Free-Version, deren funktionale Einschränkung darin besteht, dass sie bei der Übernahme der Daten in die Kontakte nur die Namensfelder ausfüllt. Die uneingeschränkte Pro-Version wird an diesem Link im Google Play angeboten.