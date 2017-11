Wenn Android nicht antwortet: Troubleshooting Sprachsteuerung

Die Spracherkennung und Sprachsteuerung gehört mit zu den faszinierendsten Fähigkeiten moderner Smartphones. Doch damit Google Now und Google Assistent wie gewünscht reagieren, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Die Sprachsteuerung ist unter den Möglichkeiten der Bedienung von Smartphones und Tablets eine besonders praktische Möglichkeit, das Gerät zu steuern und vielfältige Informationen abzurufen. Doch hat die Sache einen Haken: Damit die Sprachsteuerung wirklich funktioniert, müssen eine Reihe von Voraussetzungen gegeben sein. Denn die „Intelligenz“ für die Sprachsteuerung hängt nicht nur vom verwendeten Gerät, dem Betriebssystem und der zugehörigen Anwendung ab, auch externe Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Wenn die Sprachsteuerung also nicht funktioniert, beheben Sie den Fehler systematisch mit den folgenden Checkpunkten

1. Check: Android-Version

Erst mit Android Version 4.1 zog der Dienst „Google Now“ ins Betriebssystem ein. Das war die erste Version des Google Spracherkennungsdienstes, der inzwischen von Google Assistant abgelöst ist. Prüfen Sie daher bei einem älteren Gerät die Android-Version. Geräte mit einer Versionsnummer kleiner als 4.1, die 2012 gelauncht wurde, sind für die Sprachsteuerung nicht sinnvoll nutzbar. Beachten Sie, dass die Fähigkeiten der Spracherkennung praktisch mit jeder neuen Android-Versionen einen erheblichen Entwicklungsschritt gemacht haben. Einfache Regel: Je neuer die Android-Version, desto besser und umfangreicher ist die Spracherkennung.

2. Check: Das Google-Konto

Die Android-Spracherkennung ist ein Google-Dienst. Die Nutzung der Google-Dienste setzt immer voraus, dass Sie ein Google-Konto haben. Wenn Sie also beim Einrichten eines Android-Geräts die Einrichtung des Google-Kontos übersprungen haben, fehlt Ihnen der Zugang zu dem aktuell „Android Assistent“ benannten Dienst. Legen Sie in dem Fall ein Google-Konto an, was Sie kostenlos an jedem Gerät mit Internet-Zugang an der Adresse https://accounts.google.com/ erledigen. Das Google-Konto mit allen Diensten, darunter auch Gmail, Maps, YouTube und viele mehr, ist kostenlos. Die Spracherkennung auf Ihrem Mobilgerät funktioniert nur, wenn Sie ein Google-Konto haben und in diesem Konto aktiv angemeldet sind.

3. Check: Die Internet-Verbindung

Es gibt zwar in den neuen Android-Versionen das spürbare Bestreben, dass immer mehr Elemente der Sprachsteuerung auch ohne Internet-Verbindung funktionieren, doch das sind bislang eher Ausnahmen. Grundsätzlich gilt aber die Regel „Das Netz ist der Computer“, und ohne aktive Internet-Verbindung funktioniert daher auch die Spracherkennung und -steuerung nicht. Damit Ihr Android-Mobilgerät also auf die Sprachkommandos reagiert, stellen Sie zuvor eine WLAN/WiFi- oder Mobilfunkverbindung her. Gehen Sie dabei prinzipiell davon aus, dass es bei Nutzung einer Mobilfunkverbindung länger als bei einer lokalen WLAN/WiFi-Verbindung braucht, bis Ihre Sprachbefehle gesendet, bearbeitet, empfangen und beantwortet werden.

4. Die Lautstärkeregelung

Sie stellen an den Google-Assistent die Frage „Warum ist die Banane krumm“ und hören als Antwort – nichts. Es wird nur ein passendes Bild eingeblendet. Der Grund ist dann meistens, dass die Wiedergabe der Antwort nicht hörbar ist, weil die Lautstärke heruntergedreht ist oder gar auf Null steht. Benutzen Sie einfach die Laut-Leise-Taste und stellen mindestens eine mittlere Lautstärke ein, damit Sie die Sprachwiedergabe auch gut verstehen können.