Werfen Sie Ihre Daten keiner Datenkrake in den Rachen

Heute ist jedes Handy ab Werk mit den Cloud-Diensten einer Datenkrake verbunden. iPhone-Besitzer können dagegen wenig tun, aber wenn Sie ein Android-Gerät haben, können Sie die Verbindung zu Google kappen.

Android / Deutsch / Open Source. Sie können viele Android-Handys komplett ohne Google betreiben. Dazu brauchen Sie zunächst ein Custom ROM wie zum Beispiel LineageOS oder das ältere Cyanogenmod. Wichtig: Bevor Sie so ein System installieren, informieren Sie sich im Netz, ob das auf Ihrem Gerät problemlos möglich ist. Sonst ist Ihr Handy nachher schlimmstenfalls unbrauchbar.



Bei der Installation lassen Sie die Google Apps, kurz GApps, weg. Danach fehlen ein paar Anwendungen, die Sie durch quelloffene Alternativen ersetzen.



Anstelle von Google Playstore benutzen Sie F-Droid als Quelle für Apps. F-Droid bietet eine Suchfunktion und kümmert sich automatisch um Installation und Updates. Aber wie installieren Sie F-Droid? Dazu öffnen Sie die Seite f-droid.org im Browser Ihres Handys und laden die Datei FDroid.apk herunter. Sie können auch viele andere Apps direkt als APK-Dateien herunterladen.



Mit dem Dateimanager Ihres Geräts öffnen Sie den Ordner "Download" und tippen darin die heruntergeladene Datei an. APK-Dateien entsprechen den Setup-Dateien unter Windows, mit ihnen werden Apps installiert. Ihr Gerät fragt Sie, ob Sie F-Droid installieren möchten.



Nach der Installation können Sie F-Droid nutzen wie den Playstore. Die Beschreibungen dort sind allerdings auf Englisch. In F-Droid finden Sie unter anderem OSMAnd als Ersatz für Google Maps.



