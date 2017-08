Der beste Firefox aller Zeiten?

der Firefox-Browser verliert stetig Marktanteile. Mit der runderneuerten Version 54 wollen die Entwickler nun die Kehrtwende einleiten.

Chrome ist die klare Nummer Eins bei den Browsern. Das liegt vor allem an der Geschwindigkeit – das haben auch die Entwickler von Mozilla festgestellt, die hinter Firefox stecken. Vor allem fühle sich der Browser langsam und schwerfällig an. Das gilt im Speziellen dann, wenn Nutzer mehrere Tabs offen haben. Aus diesem Grund haben die Entwickler die Funktionsweise von Firefox komplett überarbeitet. Das Ergebnis ist die Mozilla-Technologie Electrolysis (E10S), die das Arbeitsaufkommen in mehrere unabhängige Prozesse aufteilt. Bisher war ein Prozess für alle Browser-Tabs zuständig. Die neue Version 54 ist die erste, die die neue Technik einsetzt.



Das habe laut Mozilla zur Folge, dass die Hardware des jeweiligen Rechners wesentlich besser ausgenutzt werde, die Verbesserungen hätten sich in einer Vorabversion als "bemerkenswert" erwiesen, schreibt Firefox-Entwickler Nick Nguyen. Version 54 ist aber erst der Anfang: Mit Firefox 57, die im November erscheinen soll, arbeitet Mozilla an einem echten Knaller: Ein frisches Design und moderne Technik sollen die Konkurrenz zum Zittern bringen.